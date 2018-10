Tim Lobinger bekommt keinen Handyvertrag wegen Krebserkrankung - ist das legal?

04.10.18

Zahlreiche Medien berichten heute darüber, dass der Stabhochspringer Tim Lobinger wegen seiner Krebserkrankung keinen neuen Handyvertrag bekommt. Die Begründung des Mobilfunkanbieters lautete, dass der Sportler aufgrund der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ganz offensichtlich den Vertrag nicht mehr erfüllen könne. Der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke erläutert die Rechtslage:



„Das, was hier passiert ist, verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Paragraph 19 des AGG regelt Benachteiligungen wegen einer Behinderung im so genannten Massengeschäft. Dass es sich bei Mobilfunkverträgen um Massengeschäfte handelt, liegt auf der Hand. Fraglich ist also, ob auch eine Krebserkrankung als Behinderung im Sinne des AGG angesehen werden kann. Ich gehe davon aus, dass die Gerichte das so sehen werden, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass eine Krebserkrankung nicht nur temporär sondern eben dauerhaft besteht. Rechtliche Konsequenz ist meiner Meinung nach, dass Tim Lobinger jetzt einen Anspruch auf Abschluss des Vertrages hat. Ein solcher Kontrahierungszwang bei Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist unter Juristen zwar umstritten, die Mehrheit geht jedoch davon aus, dass das Gesetz ohne diese Pflicht zum Vertragsabschluss leer laufen würde. In jedem Fall hätte der berühmte Sportler hier aber die Möglichkeit, sich einen vergleichbaren Vertrag zu suchen und denjenigen Anbieter, der ihn abgelehnt hat, auf die Mehrkosten (Schadensersatz) zu verklagen. Wichtig ist, dass der Anspruch innerhalb von zwei Monaten geltend gemacht wird. Anders sähe die Rechtslage übrigens aus, wenn kein Grund für die Ablehnung genannt worden wäre. Mobilfunkanbieter in Deutschland können sich natürlich frei entscheiden, mit wem sie Verträge abschließen. Aufgrund der Tatsache, dass hier allerdings die Behinderung als Grund genannt worden ist, greift das AGG. Abseits von dieser zivilrechtlichen Diskussion sehe ich in der Ablehnung auch noch eine strafrechtlich relevante Beleidigung, wenn hier Herrn Lobiger unterstellt wird, er habe nicht einmal mehr zwei Jahre zu leben. Dass solche Aussagen darüber hinaus gegen die Menschenwürde verstoßen und moralisch höchst verwerflich sind, muss nicht weiter erwähnt werden.“

