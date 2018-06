Erste DSGVO-Abmahnungen im Umlauf - RA Solmecke klärt auf

Es ist soweit: Uns haben die ersten Abmahnungen wegen Verstößen gegen die DSGVO erreicht. Dabei handelt es sich um wettbewerbsrechtliche Abmahnungen von konkurrierenden Unternehmen. Die Abmahnindustrie hat damit, wie von vielen befürchtet, nicht lange auf sich warten lassen, um Verstöße zu ahnden. Der Kölner Rechtsanwalt und IT-Experte Christian Solmecke erläutert die Situation:



„Seit vergangenem Freitag, den 25. Mai 2018, gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Die schlimmen Befürchtungen vieler Unternehmen haben sich noch nicht bewahrheitet, es gab bislang keine „Abmahnwelle“. Trotzdem wurden nun vereinzelt Unternehmen abgemahnt – getroffen hat es leider meist die kleinen.Wettbewerbsrechtliche Abmahnung von SP Wiediger & Partner.



Wettbewerbsrechtliche Abmahnung von SP Wiediger & Partner



Einem Betroffenen wird von der Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei SP Wiediger & Partner ein Wettbewerbsverstoß nach § 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgeworfen, da er über seine Webseite durch die Nutzung des Dienstes Google-Fonts Nutzerdaten an Google weiterleite, ohne dass ein Einverständnis der Nutzer in die Datenweitergabe vorgelegen habe. Da es Nutzern vor Weiterleitung der personenbezogenen Daten weder möglich war, dieser Weitergabe zuzustimmen, noch die Datenschutzerklärung zu lesen, stelle dies eine Verletzung des Art. 12 DSGVO dar. Von den Abgemahnten wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie die Erstattung der Rechtsanwaltskosten in Höhe von rund 300 Euro gefordert.



Dubios ist, dass sich auf unseren Anruf hin bei der Gegenseite eine andere als die Abmahnende Kanzlei meldete. Wir erreichten eine Kanzlei Schumacher & Partner in Düsseldorf. Mittlerweile haben wir aber soweit in Erfahrung bringen können, dass das Abmahnschreiben wohl tatsächlich auf die Düsseldorfer Rechtsanwälte SP Wiediger & Partner zurückzuführen ist. Diese handeln offenbar auch unter der Kanzlei Schumacher & Partner, an die interessanterweise Anrufe an SP Wiediger & Partner direkt umgeleitet werden. Ob diese Rufumleitung datenschutzkonform erfolgt prüfen wir gerade.



Die Abmahnung ist grundsätzlich ernst zu nehmen. Im Abmahnschreiben wird die Verwendung von Google-Fonts ohne vorherige Einwilligung des Webseitenbetreibers gerügt. Google-Fonts sind Schriftarten, die von Google für Webseitenbetreiber bereitgestellt werden. Google-Fonts wird nahezu von jeder Webseite genutzt. Beim Abruf dieser Schriftarten wird die IP-Adresse des Webseitenbesuchers an Google übertragen. Ob man für den Einsatz von Google-Fonts tatsächlich eine vorherige Einwilligung des Nutzers benötigt, ist umstritten. Ich vertrete die Rechtsauffassung, dass es das berechtigte Interesse eines Webseitenbetreibers ist, diesen Dienst zu nutzen. Eine Einwilligung ist damit entbehrlich.



Im Rahmen der beigefügten Unterlassungserklärung wird dann allerdings darauf abgestellt, dass sich der Verstoß aus einer Übermittlung von personenbezogenen Daten durch Google-Fonts an ein Drittland ohne vorherige Information der Betroffenen ergäbe. Kurios ist also, dass in der Unterlassungserklärung ein angeblicher Verstoß gerügt wird, der im Abmahnschreiben so nicht erwähnt wird. Eine vorherige Information bei der Drittlandübermittlung ist überdies auch nicht erforderlich. Vielmehr bedarf es einer Information zum Zeitpunkt der Verarbeitung.



Abmahnung von Rechtsanwalt Orhan Aykac



In einer weiteren sehr allgemeinen Abmahnung vom Augsburger Rechtsanwalt Orhan Aykac wird ein Verstoß gegen Artikel 12 DSGVO abgemahnt. Konkret wird beanstandet, dass der Betroffene seine Webseite betreibe, ohne die erforderlichen Datenschutzhinweise bereitzustellen. Hier wurde vom Abgemahnten offensichtlich gänzlich versäumt, überhaupt eine Datenschutzerklärung mit allen notwendigen Hinweispflichten gemäß Artikel 13 DSGVO auf der Webseite einzubinden. Auch hier werden eine Unterlassungserklärung sowie Kosten in Höhe von rund 730 Euro gefordert.



Doch bei der Abmahnung des Rechtsanwalts Orhan Aykac handelt es sich streng genommen gar nicht um eine DSGVO-spezifische Abmahnung. Dass das Fehlen einer Datenschutzerklärung einen Wettbewerbsverstoß darstellen kann, hatten zur alten Rechtslage in der Vergangenheit bereits mehrere Gerichte festgestellt. Die fehlende Datenschutzerklärung wurde von einigen Gerichten als Verstoß gegen das Telemediengesetz (TMG) gewertet.



Sind die Abmahnungen berechtigt?



Voraussetzung für „beide“ Verstöße ist jedoch, dass es sich bei den betroffenen DSGVO-Normen um sog. marktverhaltensregelende Normen handelt, damit überhaupt der Anwendungsbereich für eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung eröffnet wird.



Meiner Auffassung nach sind die uns vorliegenden Abmahnungen, selbst wenn die Vorwürfe stimmen sollten, unberechtigt, da die DSGVO keine Ansatzpunkte dafür enthält, dass es sich bei ihren Regelungen um Marktverhaltensregeln handelt. Doch nur dann, wenn es sich um Marktverhaltensregeln handeln würde, könnten Wettbewerber ihre wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche selbst wirksam geltend machen. Ziel der DSGVO ist es, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen. Im Mittelpunkt der Verordnung steht also der Mensch und weniger die Lauterkeit des Wettbewerbs.



Diese Frage wird die Gerichte allerdings noch die nächsten Jahre beschäftigen. Urteile deutscher Gerichte aus der Vergangenheit können nur bedingt zur Klärung herangezogen werden, da es sich bei der DSGVO um eine europäische Verordnung handelt, die auch im Lichte des EU-Rechts ausgelegt werden muss.



Trotzdem sollten Betroffene die Abmahnung dringend, auch wenn ich diese für ungerechtfertigt erachte, ernst nehmen. Wer die Abmahnung links liegen lässt, dem droht eine kostspielige Einstweilige Verfügung. In jedem Falle sollten Betroffene die oft nachteilig vorformulierten Unterlassungserklärungen prüfen lassen. Auch die geforderten Rechtsanwaltskosten sollten überprüft werden, ob diese nicht Angriffspunkte bieten, um sie zu verringern.



Die ersten Abmahnungen zeigen zurzeit noch deutliche rechtliche Schwächen oder wurden sehr allgemein verfasst. Das könnte auch daran liegen, dass die Rechtsunsicherheit immer noch sehr groß ist. Selbst Abmahner wissen im Moment augenscheinlich noch nicht, was hinter vielen Regelungen der DSGVO steckt.



Das Hauptproblem der neuen DSGVO sind die sehr strengen Vorschriften zu den Informationspflichten. So muss jetzt jeder ganz genau regeln, wie er mit den Daten seiner Kunden oder Webseiten-Besuchern umgeht. Hier liegt, wie sich nun zeigt, auch das größte Einfallstor für Abmahnungen. Insofern rate ich jedem Webseiten-Betreiber, einen entsprechenden Generator (z.B. unseren kostenfreier Generator unter https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/) zu nutzen oder sich eine rechtssichere Datenschutzerklärung von einem Rechtsanwalt formulieren zu lassen. Denn hat man es geschafft, seine Internetseite datenschutzkonform zu gestalten, sind Abmahnungen in diesem Bereich eher selten.“



Sehen Sie hierzu auch Christian Solmecke im Video auf unserem YouTube-Kanal.

Wilde Beuger Solmecke

Die Kölner Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE hat sich auf die Beratung der Online- und Medienbranche spezialisiert. Insgesamt arbeiten in der Kanzlei 20 Anwälte. Rechtsanwalt Christian Solmecke hat in den vergangenen Jahren den Bereich Internetrecht/E-Commerce stetig ausgebaut. So betreut er zahlreiche Medienschaffende und Web 2.0 Plattformen.



Neben seiner Kanzleitätigkeit ist Christian Solmecke auch Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet (DIKRI) an der Cologne Business School (http://www.dikri.de). Dort beschäftigt er sich insbesondere mit den Rechtsfragen in Sozialen Netzen. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt arbeitete Solmecke mehrere Jahre als Journalist für den Westdeutschen Rundfunk und andere Medien.

