Natürlich süßes Popcorn - ohne Zuckerzusatz

Snacken ohne schlechtes Gewissen – diesem Anspruch wird Wildcorn ein weiteres Mal gerecht. Ab dem 6. Januar 2020 wird das erste süße Popcorn, das ohne Zuckerzusatz auskommt, exklusiv bei dm erhältlich sein.



Die fruchtige Süße von Himbeere, Banane und Erdbeere ist alles, was dem knackigen Snack zu seinem Geschmack verhilft. Wildcorn bietet damit eine echte Alternative für gesundheitsbewusste Naschkatzen und ist vor allem für Kinder eine gesunde Alternative zu klassischen Snack-Produkten. Die Popcorn-Innovation kommt in den zwei Sorten „Flamingo Bingo” mit Himbeer-Banane-Geschmack, und „Strawberry Fields” mit Erdbeergeschmack.



Wildcorn ist eine neue, revolutionäre Snackmarke



Neben Popcorn bietet Wildcorn weitere, spannende Snacks aus nachhaltigen Rohstoffen. In der Herstellung verzichtet die Firma komplett auf Zutaten, die keiner kennt und keiner haben will: Angefangen damit, dass den Produkten kein Zucker zugesetzt wird und sie weder Konservierungsstoffe noch künstliche Farbstoffe enthalten. Wildcorn versteckt keine Zusätze im Kleingedruckten, und ist fair und transparent zu allen Lieferanten, Partnern und Konsumenten. Ach ja, bio und vegan sind die Produkte auch. 2018 war Wildcorn-Popcorn eines der meistverkauften Produkte des METRO Start-up Regal und des EDEKA Food Starter Accelerator, unter den Top 5 Produkten im REWE Start-up Award, Gewinner des Eurowings Start-up Pitches und Teil der offiziellen Deutschen Delegation in New York zur Fancy Food Show 2019. Ebenfalls 2019 war Wildcorn das erste Snack-Start-up in einer bundesweiten Distribution bei ALDI.



Wildcorns Engagement für Bienen



Jede Packung der neuen Mais-Snacks unterstützt auch weiterhin die Rettung der Bienen, denn für jedes Kilogramm geernteten Mais wird die dafür benötigte Fläche Ackerland mit einem Blühstreifen ausgestattet. Je mehr Mais also verbraucht wird, desto mehr wilde Natur schafft Wildcorn. Dahinter steckt das große Engagement, mit einer nachhaltigen Arbeitsweise und dem Ausgleich des Rohstoffverbrauches nicht nur schmackhafte Snacks anzubieten, sondern gleichzeitig auch Gutes zu tun.



Wildcorn bei dm



Wildcorn Popcorn ist in der 25g Tüte ab dem 6. Januar 2020 bei dm erhältlich. Die süßen Sorten Flamingo Bingo und Strawberry Fields werden 1,25€ kosten, die herzhaften Sorten Taxi Marrakech, Cannon Ball und El Matador werden 0,95€ kosten.

