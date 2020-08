Pressemitteilung BoxID: 811121 (Wild Beauty AG)

Stagecolor Cosmetics™ Mousse Foundation: Matt. Modern. Magisch.

Perfekte Haut ist die Basis für einen feinen, ebenmäßigen Teint. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden muss ein Make-up heutzutage mehr sein. Ein Gel? Ein Puder? Eine Creme? Alles und doch ganz anders! Die neue Mousse Foundation von Stagecolor Cosmetics™ ist ein Alleskönner und für alle Hauttypen jeden Alters geeignet. Die zarte Textur verbindet sich perfekt mit der Haut, hinterlässt ein pudriges, mattes Finish und sorgt für ein gepflegtes, entspanntes Hautgefühl: ein wahres Allroundtalent.



Mousse Foundation

Mattes Make-up für einen natürlichen Teint

• Puder, Gel und Creme in einem

• Für ein gepflegtes, entspanntes Hautgefühl

• Sorgt für pudriges, mattes Finish

• Verleiht mittlere Deckkraft und samte Ebenmäßigkeit

• Cremige Textur für geschmeidiges Auftragen

• In vier Nuancen für jeden Hautton und Anlass



Nuancen: Pale Beige, Light Beige, Medium Beige, Dark Beige UVP: 32,00 €



Make-up Tutorial: Schnelle und einfache Anwendung



Layering:

Mehr Deckkraft gewünscht? Dann ist Layering die Lösung! Schrittweise wenig Foundation in hauchzarten Schichten (Layers) auftragen, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. So lassen sich mit der Mousse Foundation, anstelle eines Concealers, auch Rötungen, Hautunreinheiten, Augenringe und andere Hautunebenheiten perfekt kaschieren.



Verblenden:

Die Foundation, für perfekte Übergänge an Hals, Haaransatz sowie rund um die Augen, mit einem trockenen Schwämmchen gut verblenden. Damit lässt sich auch ein Zuviel an Foundation wieder mühelos entfernen.



Finish:

Durch das matte Finish der Mousse Foundation kann grundsätzlich auf Puder verzichtet werden! Bei sehr öliger Haut oder wenn ein intensiv matter Look gewünscht wird, kann zusätzlich ein Hauch Puder aufgetragen werden (zum Beispiel HD Finishing Powder*.



Profi-Tipp:

Beim Testen ist etwas Geduld gefragt. Da die Mousse Foundation bis zu einer Nuance nachdunkelt, sollte nach dem Auftragen ca. zwei Minuten gewartet werden, bis der Farbton richtig beurteilt werden kann. Teste die Farbe auch immer am Kinn und möglichst bei Tageslicht!





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (