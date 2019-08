Pressemitteilung BoxID: 763250 (Wild Beauty AG)

Richtig gut - die Stylingklassiker von Paul Mitchell®

Sie sind die Produkte der ersten Stunde: Seit 40 Jahren auf dem Markt, stets verfeinert und immer noch gefragt, sind die „Legacy Products“ von Paul Mitchell® wahre Wegbegleiter für viele Männer und Frauen. Wie in einer guten Beziehung zählen Verlässlichkeit und Vertrauen zu den Grundtugenden, um ein ständiger Begleiter in unserer Stylingroutine zu sein. Lernen Sie fünf Klassiker kennen, die seit Beginn zu den Bestsellern im Paul Mitchell®-Sortiment gehören: Ob fest oder flexibel, diese Finish-Favoriten geben zuverlässig Halt.



Dry Wax™

Styling-Wachs. Struktur. Definition.



Eigenschaften: Definiert und kontrolliert jede Haarstruktur. Kreiert „Undone“-Looks.



Wirkung: Geschmeidige Wachse und Pflegestoffe ermöglichen formbare Stylings.



Bonus: Liefert lang haltende, formbare Ergebnisse.



Legacy-Code: Das Millennium-Produkt. Sorgt für absolute Kontrolle seit der Jahrtausendwende.



UVP: 26,50 € (50 g); pH: 5,5

Vegan. Parabenfrei. Farbschonend.



Freeze and Shine Super Spray®

Finishing Spray.



Eigenschaften: Für langen, starken Halt und ein brillantes Finish.



Wirkung: Stark festigende Wirkstoffe fixieren jedes Styling.



Bonus: Ideal für normales bis kräftiges Haar.



Legacy-Code: Seit 1986 ein PR-Profi bei Frisuren-Shows und Fotoshootings



UVP: 10,00 € (100 ml); 16,45 € (250 ml); pH: 9,0

Vegan. Parabenfrei. Farbschonend.



Super Clean Sculpting Gel®

Maximale Kontrolle.



Eigenschaften: Gibt selbst komplizierten Stylings maximale Kontrolle und verleiht viel Glanz und eine starke Struktur.



Wirkung: Stark festigende Stylingsubstanzen fixieren jeden Look.



Bonus: Ideal für „Wet Looks“.



Legacy-Code: Die Zuverlässigkeit in Tubenform.



UVP: 18,50 € (200 ml); pH: 5,5

Vegan. Parabenfrei. Farbschonend.



Soft Spray®

Finishing-Spray.



Eigenschaften: Sichert den Look mit leichtem Halt und verleiht ein spürbar natürliches Finish.



Wirkung: Flexible Stylingwirkstoffe sorgen für eine lange Haltbarkeit.



Bonus: Ermöglicht leichtes Umstylen, da das Produkt durch Hitze oder Wasser reaktiviert werden kann.



Legacy-Code: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Frisuren im Handumdrehen variieren.



UVP: 16,45 € (250 ml)

Vegan. Parabenfrei. Farbschonend.



Super Clean Spray®

Finishing Spray.



Eigenschaften: Verleiht Fülle, Struktur und flexiblen Halt. Trocknet schnell, ohne zu verkleben.



Wirkung: Flexible Styling- und Pflegestoffe verleihen Fülle und Glanz.



Bonus: Für maximale Fülle, das Haar anheben und nah am Ansatz sprühen.



Legacy-Code: Liefert ab – ein Haarspray, das zuverlässig tut, was es soll.



UVP: 13,95 € (300 ml)

Vegan. Parabenfrei. Farbschonend.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (