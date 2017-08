Professional Brow Collection 2017

Kräftig, ausdrucksstark, perfekt in Form gebracht oder abenteuerlich wild. Blonde tragen dunkle Augenbrauen, Brünette helle – schön ist, was uns gefällt! Augenbrauen stehen im Zentrum des Augen Make-ups und wollen entsprechend in Szene gesetzt werden. Brow Grooming ist ein Megatrend, dem sich niemand entziehen kann. Augenbrauen verleihen unserem Gesicht Ausdruck und Charakter. Ob wir dabei ein natürliches oder auffälliges, klassisches oder trendy Styling wählen, ist allein unsere Entscheidung – ohne makellose „Professional Brows“ geht nichts!



Styling



Die ideale Form der Brauen beginnt in einer Linie mit dem inneren Augenwinkel, steigt um zwei Drittel an und ein Drittel ab und endet optimalerweise wie der Zeiger einer Uhr auf zehn vor, bzw. zehn nach. Das gilt für Frauen wie Männer, für breite wie schmalere Augenbrauen.



Der richtige Ton



Harmonisch sind Augenbrauen Ton-in-Ton mit der Haarfarbe. Das heißt, „Golden Blond“ für Hell- bis Mittelblonde oder bei blonden Strähnchen, „Medium Brown“ für dunkelblondes, hell- oder mittelbraunes Haar sowie Rothaarige, „Dark Brown“ für Dunkelhaarige. Bei grauen Haaren passen „Medium Brown“ als weichere Variante und „Dark Brown“ für intensiveres Styling. Trendy und ein Eyecatcher sind dunkle, stark akzentuierte Augenbrauen oder Kontrastfarben zu den Haaren. Einfach ausprobieren und mit Farbtönen spielen!



Just Perfect



Wie ein formvollendeter Schwung der Augenbrauen einfach und perfekt gelingt, zeigen wir Schritt für Schritt:



Schritt 1: Mit dem äußeren Drittel der Augenbrauen beginnen. Fehlende Härchen nachzeichnen. Kräftig mit der Brauenbürste verblenden.

Schritt 2: Die inneren zwei Drittel nachzeichnen und kahle Stellen ausfüllen. Wieder kräftig mit der Brauenbürste verblenden.

Schritt 3: Jetzt zuerst den innersten Teil der Brauen nachzeichnen und füllen, danach den unteren Brauenbogen exakt, fast grafisch nachzeichnen.

Perfektes Finish: Am Schluss die ganzen Augenbrauen nochmals kräftig bürsten und die Farbe gut verblenden.



Brow Styling Gel

Fixierendes Augenbrauengel





definiert und verdichtet die Augenbrauen

glossy Finish

Bürste bringt auch störrische Härchen in Form

feinste Fasern geben Brauen Kraft und Volumen





Anwendung: Tragen Sie das farbige Gel in kurzen Strichen in Wuchsrichtung der Härchen auf. Durch das fixierende Gel bleiben Farbe, Glanz und Styling den ganzen Tag erhalten.

Brow Designer



Augenbrauenstift





ideal zum Nachzeichnen und Füllen der Brauen

die einziehbare Mine mit Triangel-Spitze erlaubt individuelle Anwendungen für natürliche oder definierte Styles

das Bürstchen sorgt für einfaches Verblenden





Anwendung: Um Fülle und die optimale Kontur zu erzeugen, mit der Spitze feine Härchen „nachzeichnen“. Die mittlere Rückseite des Brow Designers ist ideal, um größere kahle Stellen zu kaschieren und mittlere bis breite Brauen zu verdichten. Mit der breiten Längsseite lassen sich dichte oder breite Brauen perfekt auffüllen und verdichten.



Trend Tipp: Bei sehr hellen Brauen als Softening Finish etwas HD Finishing Powder* über die Brauen stäuben. Für Glamour und Glow am Schluss Brow Styling Gel auftragen.



Tipp: Bei stumpfer Minenspitze einfach mit der Längsseite so lange über den Handrücken streichen, bis die Mine wieder die gewünschte Spitze hat.



Brow Kit Powder & Wax



Augenbrauenpuder & Wachs





Set aus Puder und Wachs für variables Brauen-Styling

Brauenpuder für einen natürlichen Look

Brauenwachs formt und fixiert, sorgt für Glanz





Anwendung: Tragen Sie den Puder mit dem abgeschrägten Pinsel auf. Dabei eventuelle Lücken auffüllen und die Brauen in Form bringen. Die Farbe weich verblenden. Für Definition und Fixierung tragen Sie das Wachs mit dem abgeschrägten Pinsel auf. Wenn Sie einen dramatischen Look kreieren wollen, zunächst den Puder und anschließend das Wachs auftragen. Wenn Sie Puder und Wachs vermischen**, können Sie den intensiven Effekt noch verstärken. Zuerst Brow Powder wie eingangs beschrieben auftragen, danach mit Brow Wax fixieren. Verleiht den Brauen einen intensiven, dramatischen Look.



Trend Tipp: Der neuste Trend „zurück zur Natur“ ist mitnichten wirklich natürlich. Auch Wildwuchs will in Form gebracht, gebürstet und mit Farbe verdichtet und aufgepeppt werden. Be wild, stay beautiful!

