Positive Schwingungen - pe2 Hair & Beauty

Seit Dezember 2014 können sich Kunden im angesagten Europaviertel bei pe2 Hair & Beauty verwöhnen lassen. Verantwortlich für den Salon ist die Friseurmeisterin Ivana Perez Fernandez. Motiviert durch die „Liebe zum Beruf“ und die Initiative ihrer Mutter Anka Pesorda (Inhaberin) verwirklichte Ivana ihren Traum vom eigenen Salon direkt in der Frankfurter City – ein echtes Mutter & Tochter-Projekt.



„We are family – das ist für uns keine Floskel“ sagt Ivana. An der entspannten und familiären Atmosphäre haben besonders die insgesamt fünf Mitarbeiter ihren Anteil. Um einen bestmöglichen Service zu bieten, besuchen sie regelmäßig Weiterbildungen und Events der Wild Beauty. Dabei werden neue Ideen und Inspirationen eingefangen und untereinander geteilt, denn so kann das Salonteam seine fachliche Kompetenz ausweiten und sein Können weiter spezialisieren. Auch privat verbringt das Team gerne Zeit miteinander und teilt gemeinsame Interessen.



Die familiäre Salonphilosophie setzt sich in der Betreuung der Kunden fort. Nach einem herzlichen Empfang durch den pe2- Wachhund und das Team, wird jeder Gast individuell betreut und ausführlich beraten, denn Wohlergehen und die Erfüllung der Kundenwünsche haben oberste Priorität. „Alles Machbare wird mit Herz, Verstand und Können umgesetzt. Niemand verlässt den Salon, bis es passt!“ lautet die Devise.



Der moderne Salon pe2 Hair & Beauty besticht auf insgesamt 85 qm2 durch eine gehobene und stylische Gestaltung. Das wechselnde Farbspiel von hellen und dunklen Tönen erzeugt dabei eine entspannte Lounge- Atmosphäre und lädt zum Entspannen ein. Für optimale Lichtverhältnisse sorgen die bodentiefen Fenster sowie die farbige Beleuchtung an der Decke. Zusätzlich untermalt die offene Raumgestaltung das Salonkonzept und sorgt für ein unbefangenes Miteinander. Neben den sechs Bedienplätzen im Arbeitsbereich ist auch eine hauseigene „Waxing Lounge“ integriert.



Dass Ivana Perez-Fernandez ihr Handwerk beherrscht, stellt sie bereits seit 19 Jahren unter Beweis. Aufgrund ihrer klassischen Friseurausbildung beherrscht sie neben anspruchsvollen Schnitttechniken auch die verschiedenen Colorations-Methoden. Dass das ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“ sie für einen Beitrag zum Thema Hair & Beauty als Expertin verpflichtete, ist also kein Wunder.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren