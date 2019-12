Pressemitteilung BoxID: 779696 (Wild Beauty AG)

Neuro™ Restore und Reshape - die neuen Stylinghelden

Schön über Nacht – ein oft gehörtes Märchen, wie jenes vom hässlichen Entlein, das zum strahlenden Schwan wird? Aus dieser Sage wird dank Neuro™ Restore Wirklichkeit. Die Intensivpflege regeneriert Hitzeschäden im Schlaf. Die Styling-Creme Neuro™ Reshape hilft dem Haar, sich ans Styling zu erinnern und es zu reaktivieren. Für wandelbare, gepflegte Haare und Styles.



Made to protect. Die Neuro™ Liquid Serie besteht aus leistungsstarken Produkten, die speziell entwickelt wurden, um hohen Temperaturen standzuhalten und das Haar während des Stylings zu schützen. Hergestellt mit der exklusiven HeatCTRL® Technologie ermöglichen sie nachweislich Föhnen und Stylen ohne Reue, was sie zu den perfekten Begleitern der professionellen Neuro® Tools macht. Das ist intelligentes Styling.



Reparatur im Schlaf



Gute Neuigkeiten für alle Pflegemuffel. Durch tiefenwirksame Pflegestoffe, die über Nacht einwirken, fühlt sich das Haar am nächsten Morgen sanft und geschmeidig an.



Neuro™ Restore

Hitzeschutz-Intensivpflege für die Nacht



Eigenschaften: Diese Intensivpflege hilft dem Haar, sich über Nacht von den Beanspruchungen des

Hitzestylings zu erholen.



Wirkung: Die reichhaltige, wiederaufbauende Rezeptur mit der exklusiven HeatCTRL® Technologie repariert geschädigtes Haar, versorgt es mit Feuchtigkeit und glättet und versiegelt die Schuppenschicht – für

geschmeidiges Haar mit verbesserter Kämmbarkeit.



Bonus: Hilft, gegen Luftfeuchtigkeit zu schützen und Frizz zu verhindern.



Anwendung: Je nach Bedarf vor dem Schlafen gehen auf dem gewaschenen, feuchten Haar verwenden. 1-3 Pumpstöße auf die Handflächen geben. Zuerst in die Längen und Spitzen, dann vom Ansatz bis in die Spitzen in das Haar einarbeiten. Am nächsten Morgen wie gewünscht stylen. Falls gewünscht, bei feinem Haar ausspülen.



UVP: 34,95 € (75 ml); pH: 3,5

Vegan. Farbschonend. Parabenfrei.



Styling wechsele Dich



Wer von der Arbeit gerne direkt zur After-Work-Party startet, bekommt jetzt einen neuen besten Freund an die Seite: Neuro™ Reshape macht Umstyling zum Kinderspiel.



Neuro™ Reshape

Hitzeschutz-Styling-Creme

mit Memory-Effekt



Eigenschaften: Die lang haltende, formbare Creme mit Memory-Effekt ermöglicht das Erstellen von verschiedenen Looks, von Locken, glattem Haar oder Wellen, ohne dass das Produkt erneut aufgetragen werden muss.



Wirkung: Der einzigartige Memory-Effekt wird durch Wärme aktiviert und erlaubt es, das Haar mit Glätteisen & Co. zu formen und umzuformen. Die exklusive HeatCTRL® Technologie reduziert bei der Anwendung thermischer Styling-Tools die Wärmeübertragungsrate vom Ansatz bis in die Spitzen.



Bonus: Verlängert die Haltbarkeit des Stylings.



Anwendung: Eine kleine Menge auf das saubere, feuchte Haar auftragen. Trockenföhnen und wie gewünscht stylen. Ohne erneutes Auftragen mit den Neuro® Tools später umstylen.



UVP: 35,95 € (139 ml); pH: 4,5

Vegan. Farbschonend. Parabenfrei.





