Natürlich schön mit Paul Mitchell®: Algenextrakt

Tierschutz, Umweltschutz, Innovation, Friseurexklusivität – Paul Mitchell® steht für so viel mehr als Haarpflege und Styling. Neben dem unermüdlichen Einsatz für die Rechte der Tiere und den Erhalt unserer Natur setzen die Macher der Produkte im Product Innovation Center in Kalifornien seit Beginn auf die Kraft der Natur.



Neben vielen anderen natürlichen Inhaltsstoffen zählt auch Algenextrakt zu den natürlichen Kraftpaketen, die im Einsatz für Ihre Schönheit in den Produkten von Paul Mitchell® zu finden sind. Kein Wunder, schließlich gelten Algen auch in der Medizin als Helfer bei Lippenherpes und werden zur Entgiftung oder zum Unterdrücken von Viren verwendet. Reich an natürlichen Aminosäuren, Fettsäuren, Proteinen und Antioxidantien verleiht Algenextrakt dem Haar Stärke, Feuchtigkeit und Farbschutz. Das macht ihn zum perfekten Inhaltsstoff in unserem Algen-Duo!



Awapuhi Moisture Mist® & Super Strong® Liquid Treatment™



Awapuhi Moisture Mist® Feuchtigkeitsspray



Eigenschaften: Versorgt trockenes Haar mit einer extra Portion Feuchtigkeit und erfrischt trockene, müde Haut.



Wirkung: Synthetisch erzeugte Milchsäure und hawaiianischer Awapuhi geben dem Haar intensive Feuchtigkeit und verstärken den Glanz. Meeresalgen und Extrakte aus Plankton sind reich an Aminosäuren und Vitaminen und machen das Haar seidig-geschmeidig. Sodium PCA wirkt feuchtigkeitsausgleichend.



Bonus: Stylingprodukte lassen sich mit Hilfe des Feuchtigkeitssprays reaktivieren. Es eignet sich deshalb sehr gut für ein schnelles Auffrischen des Stylings.



Anwendung: Großzügig auf Haar und Haut sprühen.



UVP: 14,65 € (250 ml) pH: 4,0

Vegan. Parabenfrei. Farbsicher.



Super Strong® Liquid Treatment™ Sprühkur. Stärkt. Repariert.



Eigenschaften: Repariert das Haar von innen heraus und hilft, gespaltene Spitzen zu versiegeln – für geschmeidiges, gesund aussehendes Haar.



Wirkung: Der Super Strong® Complex, Algenextrakte und pflanzliche Proteine ersetzen verloren gegangene Mineralien und bauen das Haar wieder auf.



Bonus: Bei täglicher Anwendung wird das Haar um bis zu 60 % gestärkt.



Anwendung: Für die tägliche Anwendung. Auf das gewaschene, feuchte Haar sprühen, gleichmäßig durchkämmen. Nicht ausspülen.



UVP: 27,85 € (250 ml) pH:5,0

Vegan. Parabenfrei. Farbsicher



