Internationaler Paul Mitchell® Coloristen-Wettbewerb

Color Outside The Lines: Erwecke den Künstler in Dir

Seine Kreativität ausleben, das Spiel mit Farben und die eigenen Fähigkeiten immer weiter perfektionieren: Friseure sind Künstler, die sich auch gerne mit ihren Kollegen messen. Paul Mitchell® hat 2015 den internationalen „Color Outside The Lines“-Wettbewerb ins Leben gerufen, um Color-Profis weltweit eine Bühne für ihre Farbkreationen zu bieten. Im Jahr 2018 wurden die Regularien erneuert, sodass die Teilnahme nun bereits zum zweiten Mal ganz einfach mit einem Handybild über Instagram möglich ist.



Teilnahme in drei Schritten:



1. Color-Look auf Instagram posten

2. Mit den Hashtags #FarbProfi und #PaulMitchellColor markieren

3. Den offiziellen Instagram-Kanal von Paul Mitchell® Deutschland und Österreich verlinken, mit @paulmitchellde



Platz 1:

Professionelles Fotoshooting im Wert von rund 1.500 Euro inklusive Veröffentlichung auf paul-mitchell.de und in der Wild News sowie eine Presseaussendung an über 300 Journalisten.



Außerdem:

Nominierung zum Internationalen Wettbewerb und die Chance, die Color Outside The Lines Trophäe sowie eine Reise zum Gathering 2020, dem spektakulären Event von John Paul Mitchell Systems, das jedes Jahr mehr als 3.000 Friseure und Salonbesitzer begeistert, zu gewinnen.



Platz 2 & 3:

Je ein The Color XG® Farbpaket



Weitere Informationen sowie Teilnahmebedingungen: www.paul-mitchell.de/color-contest





