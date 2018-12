Hier werden Haare DESIGNT

11.12.18

Ganz in der Nähe vom Checkpoint Charlie, dem berühmten ehemaligen Grenzübergang im Berlin der 60er bis 90er Jahre, befindet sich der Salon Eevie Ostrich – Hairdesign by Evelyn Strauß. Mit ihren vier Mitarbeitern rockt die Berlinerin von Dienstag bis Samstag auf 65 m2 das Salongeschäft und liebt jeden Moment davon: „Als Friseur schätze ich den direkten Kontakt zu Menschen und empfinde es als Ehre, diese verwandeln und glücklich machen zu dürfen.“



Sechs Jahre nach der Eröffnung, erstrahlt Eevie Ostrich nun in neuem Glanz. „Wir haben uns weiterentwickelt und das sollte auch in unserem zweiten Zuhause sichtbar werden“, so die Inhaberin, die eigentlich nur Eevie genannt wird.



Weiterentwickeln, dazulernen und neue Services in den Salon integrieren sind wichtige Faktoren für das erfolgreiche Business. Neben dem klassischen Braut-Paket inklusive Anreise zur Location veranstaltet das Team auch Styling-Events im Salon. In kleinen Gruppen von bis zu drei Personen gibt ein Stylist Anleitung zum richtigen Umgang mit Tools wie Lockenstab und Co. oder Schmink-Tipps, die dann „hands-on“ direkt ausprobiert und nachgemacht werden. „Dass bei uns 50 % der Mannschaft, Felix und ich, aktive Trainer für Paul Mitchell® sind, ist ein Glücksfall fürs Team sowie unsere Kunden. Unsere Auszubildende Véronique strebt für 2019 den New Talent an. Dadurch sind wir immer auf dem neusten Stand.“ Alle acht Wochen stehen Schulungen auf dem Programm, hinzu kommen 3-4 mal im Jahr Seminare bei der Wild Beauty.



Die Atmosphäre im Salon ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Teamwork und freundschaftlichem Umgang – unter den Kollegen und gegenüber den Salonkunden. Jeder Kunde soll sich wohlfühlen und seine Wünsche erfüllt bekommen, so unterschiedlich diese sein mögen. „Auch unser Team ist bunt und diese Individualität zeichnet uns aus, das spüren unsere Kunden.“ Qualitätsbewusste Damen und Herren zwischen 25 und 55 Jahren – das sind die Kunden, die im Wash House entspannen, am Make-up Platz verschönert werden oder im Take Home Bereich die passenden Produkte für zuhause mitnehmen. „Für uns als Hairdesigner ist vor allem die Color Bar ein Dreh- und Angelpunkt. Hier tauschen wir uns zu neuen Rezepturen und Farbnuancen aus und lernen voneinander.“



Genau das schätzt sie auch an ihrer Tätigkeit als Paul Mitchell® Trainerin, denn von Kollegen und Seminarteilnehmern lässt sie sich ebenso inspirieren. Unter anderem zu eigenen Kollektionen, die sie mit ihrem Team und einer befreundeten Fotografin umsetzt. Die fertigen Fotos wurden im Oktober sogar auf einer Vernissage präsentiert und zum Verkauf angeboten. Der Erlös ging zugunsten von Hummelkind® Visite e.V., der Verein bietet Eltern und medizinischem Personal eine gute Möglichkeit, Kinder auf Untersuchungen und Behandlungen vorzubereiten und ihnen viele Krankheitsbilder altersgerecht zu erklären.



Damit teilt das Salonteam den Paul Mitchell® Spirit, den der Gründer mit Sätzen wie „Erfolg, den man nicht teilt, ist ein Misserfolg“ geprägt hat. „Es sind die Menschen hinter dieser Marke die mich beeindruckt und inspiriert haben. Ich muss mich niemandem anpassen. So wie ich bin werde ich als Friseur und Mensch respektiert und gefördert. Das lebe ich auch in meinem Salon. Wir halten regelmäßig Teammeetings ab oder unternehmen Ausflüge, denn wie in einer guten Beziehung braucht es ab und an klärende Gespräche. So finde ich heraus was den Einzelnen beschäftigt und was ich tun kann, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.Durch die individuelle Förderung jedes Einzelnen arbeitet das Team besser zusammen. Darauf bin ich stolz.“





