Pressemitteilung BoxID: 787641 (Wild Beauty AG)

Eevie Ostrich Vol. 2

„Berlin kann sowohl laut als auch leise sein – genau dieses Motto leben wir jeden Tag im Salon. Es war uns als Team wichtig, diesen Aspekt in unserer zweiten Kollektion herauszuarbeiten“, beschreibt Evelyn Strauß, Inhaberin des Salons Eevie Ostrich in Berlin Kreuzberg. „Jeder Look wurde gemeinsam geplant und umgesetzt, denn nur durch den Gedankenaustausch ist unsere Kollektion harmonisch, vielfältig und spiegelt den von uns gelebten Paul Mitchell®-Spirit wider. Nur zusammen sind wir erfolgreich.“



Cut



1) Eine Abteilung im Kopfrundungsbereich erstellen, um den Oberkopf von der Seiten- und Nackenpartie zu trennen. An den Seiten beschreibt die Sektionslinie eine Horizontale und läuft um den Kronenbereich diagonal spitz zu.



Tipp: Lass die Wirbel für dich arbeiten und nimm bei der Sektion auf sie Rücksicht.



2) In der vorderen rechten Front beginnend, eine Führungslinie für den unteren Beginn des Fadings erstellen. Im Nacken verläuft diese diagonal bis in die Mitte der unteren Haarkontur.



3) Auf der linken Seite ebenfalls eine Führungslinie erstellen, im Nacken verläuft diese horizontaler diagonal, um die Spitze des so entstehenden Dreiecks auf die rechte Seite zu verschieben.



Tipp: Indem das Dreieck unterhalb des Hinterhauptbeins endet, entsteht eine regelmäßigere Silhouette und die Proportionen bleiben erhalten.



4) Die Seiten per Schere-über-Kamm-Technik ab der breitesten Stelle des Kopfes gerade nach oben arbeiten. Die Kopfrundung sorgt hierbei für eine Längenzunahme im oberen Bereich.



5) Den Wirbel mit diagonal nach hinten laufenden Sektionen mit den Seiten verbinden. Eine Sektion über die Mitte erarbeiten. Von der anderen Seite genauso verfahren, um den längsten Punkt in der Mitte zu sichern und beide Seiten zu verblenden.



6) Den Oberkopf diagonal nach vorne verlaufend an die Seiten anpassen, um eine schmale Form zu erstellen. Anschließend im Point Cut eine flache Stufung erarbeiten. Die Sektionen werden hierbei reißend auf das zuvor geschnittene Passee überzogen.



7) Das Rasiermesser im flachen Winkel an den Seiten ansetzen, um ein Anlegen der Haare im Scheitelbereich zu erleichtern.



8) Den Seitenbereich unterhalb der zu Beginn erstellten Führungslinie auf null Millimeter rasieren.



Tipp: Skin Tonic von MVRCK® hilft, die Haut auch während des Schnitts zu beruhigen.



9) Abschließend die Linie auf der linken Seite bis zur Spitze des Dreiecks durch rollende Bewegungen mit der Maschine und Variation der Schnittlänge verblenden.



Color



1) Das gesamte Haar mittels Dual Purpose Lightener und 10 Vol. Cream Developer bis Level 10 aufhellen. Nach 20 Minuten die Blondierung überprüfen und bei Bedarf nacharbeiten. Während der Einwirkzeit mehrmals die gleichmäßige Aufhellung und Konsistenz der Blondierung prüfen, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.



2) Sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist, die Haare gründlich ausspülen und mit Color Protect® Post Color Shampoo waschen.



3) Zur Neutralisation The Color XG® UTA und UTV mit 5 Vol. Cream Developer (1:1:2) zügig auf das handtuchtrockene Haar auftragen und unter Beobachtung maximal fünf Minuten einwirken lassen.



4) Gut ausspülen. Mit Color Protect® Post Color Shampoo mit Lavender Mint Deep Conditioning Mineral Hair Mask waschen und pflegen.



5) Auf das trockene Haar The Color XG® 8PA mit 5 Vol. Cream Developer (1:1) auftragen und 20 Minuten einwirken lassen.



Styling



1) MVRCK® Grooming Cream in das handtuchtrockene Haar einarbeiten und über einen Kamm in die gewünschte Form föhnen. 2) Eine kleine Menge MVRCK® Original Pomade zwischen den Handflächen verreiben und anschließend in das gesamte Haar einarbeiten. Dabei auch die rasierten Seiten berücksichtigen, um ein einheitlich sauberes Styling zu erreichen.



Tipp: Für mehr Festigkeit bei feinen Haaren im nassen Haar mit MVRCK® Grooming Spray arbeiten.









Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (