Die Farbe des Jahres 2020 ist klassisch gut

Nach einem zarten Korallenton ist die neue Trendfarbe ein echter Klassiker. Das zeitlose, bewährte Blau besticht mit einer besonderen Eleganz und Ausgeglichenheit. Wieso also nicht etwas Ruhe, Geborgenheit und Harmonie in den Alltag bringen?



Mit Classic Blue können wir auf jeden Fall schon mal in puncto Ausstrahlung überzeugen. Die Farbe vermittelt unserem Gegenüber Ruhe, Gelassenheit und fördert eine klare Art zu denken. Klingt wie ein echter Erfolgsgarant. Noch nicht überzeugt? Classic Blue passt zu allem und macht uns somit das Leben leichter – auch bei Haar oder Make-up Looks. Das „kleine Blaue“ ist für 2020 also schon mal vorgemerkt.



Wer kürt die Farbe des Jahres?



Im Dezember veröffentlicht das Pantone Color Institute die Farbe des Jahres. Sie gilt dann als Trendbarometer für das kommende Jahr. Die Fashion- und Design-Szene orientiert sich stark daran und kreiert passenden Outfits. Im Salon können sich die Kunden auf farbige Akzente im Haar oder ein abgestimmtes Make-up im Trendton freuen.



„Die heutige Zeit verlangt Vertrauen und Hoffnung. Der klassische Blauton Pantone 19-4052 Classic Blue, ganz geprägt von Konstanz und Verlässlichkeit, strahlt genau diese Zuversicht aus. Das intensive Pantone 19-4052 Classic Blue verankert uns sicher im Hier und Jetzt. Pantone 19- 4052 Classic Blue, das für endlose Weiten des Abendhimmels steht, ruft uns auf, unseren Horizont zu erweitern, klarere Gedanken zu fassen, neue Perspektiven einzunehmen, frei und unvoreingenommen zu kommunizieren.“ (Leatrice Eiseman, Executive Director Pantone)



Paul Mitchell®



POP XG™



Die direktziehende Farbe für alle, die das Besondere mögen. Knallige Farbtöne für ein leuchtendes, individuelles Farberlebnis.



Stagecolor Cosmetics™



Gel Eyeliner

Ultra pigmentiert für einen intensiven Lidstrich

UVP: 16,90 €



Eyeliner Pen

Konturenstift für atemberaubendes Augen-Make-up

UVP: 12,00 €





