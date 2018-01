Alles ultra, alles violett - die Farbe des Jahres

Trends setzen – das schafft Pantone, das amerikanische Farbinstitut, schon seit mehr als 10 Jahren mit der „Farbe des Jahres“. Branchen wie Fashion, Beauty, Interieur und Dekoration setzen voll auf die Farbwelten, die Pantone kreiert und so können wir uns 2018 auf Lila in unterschiedlichsten Kombinationen freuen. Ob dezent mit Grau-, Grün- und Blautönen kombiniert, natürlich und frisch mit zartem Rosé und Blattgrün oder lebendig-aufregend in Verbindung mit Orange und Gelb – Ultra Violett kann alles.



Mit den Produkten von Stagecolor Cosmetics™ können Sie die Farbe des Jahres auch ganz einfach in Ihre Beauty-Routine aufnehmen. Probieren Sie es aus!



Satin Feeling Eyeshadow Quartet

Lidschatten

- leichte, samtige Textur

- mattes, satiniertes und ultra frost Finish

- sehr hohe Leuchtkraft

- hohe Deckkraft

- spielend einfaches Verblenden

- sehr sparsam in der Anwendung

- langer Halt



UVP: 39,50 €

Nuance: Purple Dream



Sparkle Powder

Loser, irisierender Puder

- hochfeine Konsistenz

- absolute Farbbrillanz

- trendige Spezialeffekte

- universell einsetzbar durch verschiedene Mischtechniken

- sehr ergiebig



UVP: 19,00 €

Nuancen: Pink Champagne, Brown Gold



Classic Lipstick

Cremig leichte Textur mit Glanzeffekt

- glänzende Textur: sorgt durch intensive Lichtreflexion optisch für mehr Volumen

- faszinierende Farbbrillanz

- ultraleichte, angenehm zu tragende Textur

- außergewöhnlich gute Haftung

- Jojoba + spezieller Wirkstoff (Ester): spenden intensive Feuchtigkeit und cremige Geschmeidigkeit

- Vitamin E: befeuchtet und schützt vor vorzeitiger hautalterung

- ohne Parabene und BHT (ein synthetisch erzeugtes Anti-Oxidant)



UVP: 24,50 €

Nuancen: Flirty Pink, Clear Coral



Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte…



Für mehr Videos zum Thema Hair & Beauty besuchen Sie unseren YouTube-Channel



Wo gibt es die Produkte von Stagecolor Cosmetics™ zu kaufen?



Alle Produkte von Stagecolor Cosmetics™ können Sie in Paul Mitchell® Salons und deren Online-Shops kaufen. Damit alle Leserinnen und Leser schnell herausfinden können, welcher Friseur in ihrer Nähe die Stagecolor Cosmetics™ Produktpalette führt, wäre es toll, wenn Sie unseren Salonfinder auf www.wild-beauty.de angeben könnten.

