Ahoi Paul Mitchell®

25.01.19

Von den atemberaubenden Fjorden des Nordlands über die sommerlich warmen Kanaren bis hin zur Reise um die Welt – auf der Mein Schiff Flotte von TUI Cruises sind Wohlfühlmomente garantiert. Dazu tragen auch die sieben bordeigenen Beauty-Salons bei. „Wir bieten unseren Kunden nicht nur perfekten Service - eine wahnsinns Aussicht gibt es gratis dazu“, sagt Inhaber Arne Beyer.



Verwöhnen, entspannen, genießen – das ist das Motto von Hair Spa on Sea. Von Waschen, Schneiden und Föhnen über verschiedene Haarpflege-Behandlungen bis hin zu kunstvollen Hochsteckfrisuren und schonenden Haarfarben – dem Kunden wird alles rund um gesundes und schönes Haar geboten. Gerne zaubert das Team auch den perfekten Auftritt an besonderen Tagen, beispielsweise für die Hochzeit auf See mit Braufrisur und festlichem Make-up. Die meisten Kunden lassen sich aber für die verschiedenen Abendveranstaltungen aufhübschen: „Ungefähr 70 Prozent der Diensleistungen sind Blow-Dry Anwendungen“, sagt Arne.



Die Partnerschaft von Paul Mitchell® und TUI Cruises begann vor vielen Jahren mit dem Bau der Mein Schiff 1. Mittlerweile gibt es auf allen Schiffen einen Paul Mitchell® Flagshipsalon mit dem beliebten Hair Spa on Sea Erfolgskonzept: Eine Wellnessbehandlung mit direktem Meerblick.



Im Februar 2019 sticht das neuste Schiff der Flotte in See und wird ebenfalls mit einem Paul Mitchell® Flagshipsalon ausgestattet sein. Vor allem die moderne und funktionale Inneneinrichtung des neuen Salons fällt dabei sofort ins Auge.



Eine offene Colorations-Ecke, der großzüge Paul Mitchell® Take Home Bereich und der separate, individuel gestaltete Herrenbereich lassen keine Kundenwünsche offen. „Vor allem auf den Barberbereich sind wir sehr stolz, denn es ist der erste auf einem deutschsprachigen Schiff“, sagt Arne.



Dass auch Kreuzfahrtschiffe immer mehr in der digitalen Welt angekommen sind, zeigt das sogenannte Digital Signage. TUI Cruise setzt mit seiner Flotte immer mehr auf diese Technik, mit Hilfe derer die Kreuzfahrtgäste via Multimedia (per TV auf der Kabine, Smartphone App, IPad oder an großen Touchscreens) alle Dienstleistungen auf jedem Deck buchen können. „Digital Signage macht uns den Dialog mit den Kunden extrem einfach. Der Gast nimmt Platz und der Salonmitarbeiter kann direkt mit der Dienstleistung beginnen. Das bedeutet eine immense Zeitersparnis für beide Seiten – wir können mehr Kunden am Tag bedienen und der Gast spart sich überflüssige Wartezeiten.“



Für das nötige Trendgespür gehen die Mitarbeiter an Land. Das gesamte Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen im norddeutschen Raum teil.



Damit die Freude über die Frisur auch an Land anhält, empfehlen die Mitarbeiter der Hair SPA on Sea Salons jedem Kunden bei der Verabschiedung einen passenden Paul Mitchell® Salon in seiner Heimatstadt, die Aussicht aufs Meer wird er dennoch ganz bestimmt vermissen.

