ESF-Projekt zeigt Karrieren in der Pflege

Ein starkes Bündnis in Krefeld und im Kreis Viersen will zusätzliche Fachkräfte für die Pflege gewinnen und zeigen, dass Karrieren gewünscht und möglich sind.



„Karrierewelt Pflege“ – die Fachkräfteinitiative für die Gesundheits-, Kranken-, Heilerziehungs- und Altenpflege in Krefeld und im Kreis Viersen, die am 1. Januar 2018 gestartet ist, zeigt auf, dass die Berufsfelder in der Pflege vielfältige Karrierechancen bieten. Schulabgänger mit und ohne Abitur können mit einer dualen Ausbildung und Studium viel erreichen. Quer- und Wiedereinsteiger haben im Bereich der Pflegeberufe die Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Außerdem bieten die Pflegeberufe zahlreiche Spezialisierungsmöglichkeiten.



Das Projekt leitet durch unterschiedliche Einstiegs- und Aufstiegswege und belegt diese durch authentische Geschichten, die auf einer Internetseite vorgestellt werden. Es werden Laufbahnen von Mitarbeitenden aus der Gesundheits-, Kranken-, Heilerziehungs- und Altenpflege dargestellt und die Unterschiede der verschiedenen Berufe auf einer Karrierelandkarte aufgezeigt. Praxisnahe Aktionen wie ein Bar Camp, Kontaktbörsen bei der Arbeitsagentur und Kooperationen mit Schulen gehören ebenfalls dazu. Mitarbeitende sollen im Rahmen des Projektes gezielt als Markenbotschafter ausgebildet werden und in der Öffentlichkeit für die Pflegeberufe werben. Das Projekt zeigt außerdem auf, was Arbeitgeber bieten. Eine Plakat- und Hörfunkkampagne soll auf die Berufsfelder aufmerksam machen.



Projektpartner sind insgesamt zehn Arbeitgeber aus Krefeld und dem Kreis Viersen aus den Bereichen Alten-, Kranken-, Gesundheits- und Heilerziehungspflege sowie die Wirtschaftsförderungen Krefeld und des Kreises Viersen, die Arbeitsagentur Krefeld und die TÜV Rheinland Akademie. Das Projekt ist auf 18 Monate angelegt und wird von der Konkret Consult Ruhr GmbH aus Gelsenkirchen koordiniert und geleitet. Das Vorhaben wird zur Hälfte von den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen finanziert. Fördermittel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen sowie aus dem Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen decken die zweite Hälfte des Finanzbedarfs.



Eckart Preen, Geschäftsführer der WFG Krefeld, freut sich insbesondere über den Auftakt von „Karrierewelt Pflege“ und verspricht sich von dem Projekt „(…) für eine ganz besonders vom Fachkräftemangel betroffene Branche neue Chancen in Recruiting und Personalbindung zu finden.“

