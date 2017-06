Zweite "Haus der kleinen Forscher"-Auszeichnung für die OGS Andreasschule in Wüllen - Lions Club unterstützt naturwissenschaftliches Engagement

Die OGS der Andreasschule in Wüllen wurde jetzt zum zweiten Mal zu einem „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Die Leiterin Gaby Kühnel-Deselaers und Forschererzieherin Gabi Fleuth nahmen stolz die Auszeichnung von Veronika Droste (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken) entgegen. Die OGS erhält die offizielle Plakette aufgrund ihres Engagements bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.



Als Überraschungsgast nahm Oliver Kramer vom Lions Club Nordwest-Münsterland an der Verleihung teil. Für Einrichtungen aus Ahaus, Heek und Gronau bieten der Lions Club zurzeit als kleine Zugabe eine Unterstützung in Höhe von 500 Euro für Forscherequipment zur Zertifizierung an.



„Damit können wir unser Forschermaterial wieder sehr gut aufstocken“, freut sich OGS Leiterin Gaby Kühnel-Deselaers.



In den „Häusern der kleinen Forscher“ gehören Forschen und Experimentieren zum Alltag. Eine Forscherecke samt Forscherturm mit verschiedensten Forschermaterialien wie Pipetten, Waagen, Lupen und vielen Alltagsgegenständen wie Litermaße, Strohhalme oder Spiegeln stehen den Kindern in der OGS der Andreasschule schon jetzt zur Verfügung.



„Beim Batteriewechsel eines Spieles kam von Viertklässlern die Frage auf, wie Batterien funktionieren bzw. was eigentlich Strom ist. Da wir zu diesem Thema noch nie geforscht haben, haben wir die Frage im Rahmen eines Projekts aufgegriffen“, so Forschererzieherin Gaby Fleuth. Deshalb wurden mit den Kindern über mehrere Wochen verschiedene Aspekte untersucht, wie z.B. Energiequellen und Energieträger. Woher kommt die Energie in unserem Körper? Wie können wir Wärme speichern? Auch zu diesen Fragen fanden die Kinder Antworten. Zum Abschluss des Projekts wurde eine Ausstellung für die Eltern und die OGS-Kinder gestaltet.



Veronika Droste freute sich über die die Bereitschaft und die Offenheit der Einrichtung sich mit den naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen der Kinder auseinanderzusetzen. Seit einiger Zeit bilden sich drei pädagogische Fachkräfte der Einrichtung regelmäßig fort, um die Mädchen und Jungen bei ihrer Entdeckungsreise kompetent begleiten zu können. Die Kinder können beim Experimentieren mit Hilfe der didaktisch und methodisch geschulten Erzieherinnen den Phänomenen aus Naturwissenschaft und Technik auf den Grund gehen.



Möglich wird dies durch die gemeinsame Initiative der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG), die das Projekt im Kreis Borken umsetzt.



Über das „Haus der kleinen Forscher“



Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ist eine bundesweit arbeitende Initiative zur Förderung der technisch naturwissenschaftlichen Bildung. Mit Fortbildungsangeboten und Materialien unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ pädagogische Fachkräfte dabei, Mädchen und Jungen im Alter von 3-10 Jahren im Bereich der Naturwissenschaften zu begleiten und zu fördern.



Für die Verbreitung des Angebots gewinnt die Stiftung auf regionaler Ebene Kooperationspartner, die sogenannten lokalen Netzwerke. Für die Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagsbereiche der Grundschulen aus dem Kreis Borken ist die WFG für den Kreis Borken mbH Umsetzungspartner der Initiative.



Um für das erfolgreiche Projekt eine nachhaltige Finanzierungsstruktur im Kreis Borken zu sichern, setzt sich die WFG als lokales Netzwerk dafür ein, neben einigen VR Banken aus dem Kreis für jede interessierte Einrichtung einen Unternehmenspaten zu gewinnen und damit dem Fachkräftemangel in den MINT Fächern auf lange Sicht entgegen zu wirken.



