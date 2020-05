Pressemitteilung BoxID: 798493 (WFG für den Kreis Borken mbH)

Unternehmen ziehen Zwischenbilanz - Krumbeck Kunststoffverarbeitung bei Ökoprofit aktiv

Die Umwelt schützen und gleichzeitig die eigene Wirtschaftlichkeit verbessern? Die Idee ist bei den Unternehmen in der Region nicht neu. Seit gut zehn Jahren bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) mit dem Projekt Ökoprofit Unternehmen die Möglichkeit, ihren betrieblichen Umweltschutz zu verbessern. Mittlerweile haben rund 100 Unternehmen erfolgreich an dem Projekt teilgenommen.



Über gemeinsame Workshops und eine individuelle Vor-Ort-Beratung konnten auch die teilnehmenden Betriebe der aktuellen Ökoprofit-Runde bereits erste Schritte zur Optimierung ihres betrieblichen Umweltschutzes einleiten. Am vergangenen Mittwoch präsentierten die Teilnehmer, darunter auch die Krumbeck Kunststoffverarbeitung GmbH, ihre bisherigen Ergebnisse im Rahmen einer digitalen Zwischenbilanz.



Seit der Unternehmensgründung vor 50 Jahren recycelt das Stadtlohner Familienunternehmen Kunststoffe zu Folien, z.B. für die Lebensmittelindustrie. Verfahrensbedingt ist der Großteil der eingesetzten Ressourcen Strom. Dies ist für die Geschäftsführer Margot und Thomas Krumbeck Ansporn, um mit den Fachleuten im Rahmen des Projektes durch externe Expertisen und Teilnahme am Ökoprofit-Netzwerk neue Impulse zu gewinnen. „Auch vor Ökoprofit haben wir natürlich permanent an der Verbesserung unserer Energieeffizienz gearbeitet“, so Thomas Krumbeck. Und sein Bruder Jürgen, Energiemanagementbeauftragter im Unternehmen, ergänzte: „Gerade auch durch die Teilnahme am Projekt sind immer wieder neue Blickwinkel entstanden“.



So ist geplant, demnächst grösser in ein automatisches Qualitätsanalysesystem zu investieren. Durch Isolierungsmaßnahmen und Nutzung von Abwärme konnte schon innerhalb des Projektes ein „Ökoprofit“ realisiert werden. Weiterhin wurden bereits zahlreiche weitere Ideen entwickelt, die im weiteren Verlauf angegangen werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (