WLV unterstützt ugandische Bauernfamilien in Zeiten von Wasserknappheit und Klimawandel

Wasserknappheit, Klimawandel und Armut bestimmen das Leben von Bauernfamilien in Uganda. Dabei ist die eigene Landwirtschaft Lebensgrundlage für mehr als 80 Prozent der ugandischen Bauern. Der Anbau von Gemüse und Obst ist für die Ernährung der kinderreichen Großfamilien überlebenswichtig. Gleichzeitig erwächst in Uganda zunehmend auch das Bewusstsein, durch die Landwirtschaft ein Einkommen zu erzielen, um den Lebensunterhalt (etwa für Schulbildung und gesundheitliche Vorsorge) zu bestreiten.



Vor diesem Hintergrund hat sich der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband im Rahmen seines 150-jährigen Jubiläums 2012 dazu entschieden, den ugandischen Bauernfamilien, die noch heute unter den Folgen des Bürgerkrieges leiden, Unterstützung zu bieten: Neben der Nahrungssicherung geht es konkret auch um die Verbesserung der Gesundheits- und Lebensbedingungen insgesamt, die durch den Aufbau genossenschaftlicher Vermarktungsstrukturen gestärkt werden sollen. Das Projekt wird neben einer Finanzierung des WLV vom Bundesentwickungsministerium gefördert.



Im Rahmen des Projektes hat sich WLV-Präsident Johannes Röring gemeinsam mit Landwirtin Susanne Schulze Bockeloh Mitte März auf den Weg nach Uganda gemacht, um vor Ort Einblicke in die ugandische Landwirtschaft und den Fortlauf des Projektes zu bekommen. Deutlich wurde dabei, dass Uganda als "Perle Afrikas" durch die zentrale Lage im Osten Afrikas eine wichtige Stellung zukommt: "Durch seine Fruchtbarkeit hat das Land enormes Potenzial, Nachbarländer wie den Sudan oder Kongo in Zeiten der Dürre und des Hungers zu unterstützen. Bisher fehlen aber noch die geeigneten Vermarktungsstrukturen, um dieser Herausforderung Rechnung zu tragen. Flüchtlingsströme könnten dadurch verringert werden, gleichzeitig hat auch Uganda hinsichtlich Klimawandel und Wasserknappheit enorme Herausforderungen zu bewältigen", berichtet WLV-Präsident Johannes Röring von der eindrucksvollen Reise.



Im Rahmen eines Pressegespräches möchten wir Ihnen gern Einblicke in das WLV-Projekt und insbesondere in die ugandische Landwirtschaft mit ihren Herausforderungen und Potenzialen geben. Zu dem Pressetermin laden wir Sie herzlich ein am kommenden Montag, 27. März 2017, 9.30 Uhr, im WLV-Sitzungssaal, Schorlemer Straße 15, 48143 Münster.



Eine Pressemappe mit entsprechenden Hintergrundinformationen und umfassendem Bildmaterial halten wir für Sie bereit. Bitte melden Sie sich vorab kurz per Mail oder telefonisch zum Pressegespräch an. Falls gewünscht, senden wir Ihnen auch gerne im Nachgang Presseunterlagen zu. Über Ihre Berichterstattung freuen wir uns sehr.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren