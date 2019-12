Pressemitteilung BoxID: 778544 (Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG)

Das sind die Event-Highlights 2020 in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg

Konzerte, Comedy, Sport und magische Momente

Bereits 270 Veranstaltungen haben die Weser-Ems-Hallen bis jetzt für das kommende Jahr in den Kalender aufgenommen. Besonders groß ist die Vorfreude auf die MTV Unplugged Konzerte von Santiano und PUR.



Die EWE Baskets nennen sie liebevoll „Wohnzimmer“, doch die Große EWE ARENA ist auch abseits des Basketball-Spitzensports eine beliebte Adresse. Die 6000 Besucher fassende Halle ist die modernste des Veranstaltungskomplexes Weser-Ems-Hallen. Und 2020 darf Oldenburg sich hier über diverse namhafte Künstler freuen:



Musikalisch stehen u.a. die Kelly Family am 31. Januar und Ben Zucker am 13. November in den Startlöchern. Ganz besondere Momente werden zweifelsfrei die MTV Unplugged Konzerte von Santiano (31. März) und PUR (27. November) liefern. Doch auch die Musikparade (6. März) mit ihren Marchingbands aus aller Welt zieht immer mehr Besucher in ihren Bann. Mehr als 1,5 Mio. Zuschauer haben sich die Tourneen in den letzten Jahren angesehen.



Viel zu lachen gibt es bei Chris Tall und Markus Krebs. Die beiden haben sich in den letzten Jahren zu wahren Top-Acts der Comedy aufgeschwungen. Für beide begann in Oldenburg die Reise 2019 in der Kleinen EWE ARENA. Nur ein Jahr später wechseln sie in die Große EWE ARENA und verdoppeln mal eben ihre Besucherzahl.



Nicht minder erfolgreich gastieren auch die Ehrlich Brothers in 2020 wieder in Oldenburg. Ihre neue Show „Dream & Fly“ toppt alles, was jemals für eine Tour produziert wurde. Zwanzig 40-Tonner LKW werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Show am 13. und 14. Februar zu transportieren.



Wer es etwas gemütlicher mag, kann sich auf mehr als 30 Konzerte und Shows in der Kongresshalle freuen. Das 1954 erbaute Wahrzeichen der Weser-Ems-Hallen glänzt mit einer hervorragenden Akustik und jeder Menge Geschichte in den Wänden. 2020 kommen einige neue Geschichten bzw. Stimmen hinzu, aber auch viele bekannte sind wieder dabei:



Den Esprit der 20er und 30er Jahre versprüht kaum jemand besser als Max Raabe. Mit seinem Palastorchester sorgt er am 29. März für Kurzweil und gute Laune. Zuvor freuen sich die Hallenbetreiber aber auf eine ganz große Stimme des Jazz: Gregory Porter hat nur drei Alben benötigt, um zu einer der unverzichtbaren Größen des zeitgenössischen Jazz zu werden. Auf seiner Tournee gastiert er am 9. März in der Oldenburger Kongresshalle. Gänzlich auf Instrumente verzichtend hingegen kann man sich auf Alte Bekannte freuen. Vielen eher noch bekannt unter dem Namen Wise Guys, haben sich die Jungs um zwei weitere Musiker verstärkt und versprechen einzigartige A-capella-Konzerte mit Songs, die größtenteils selbstgeschrieben und deutschsprachig sind. Den deutschsprachigen Abschluss 2020 in der Kongresshalle bildet dann am 12. November Gregor Meyle, der mit seiner aus der VOX-Sendung bekannten „Sing‘ meinen Song“-Band erneut auf Tour geht und dabei bereits zum dritten Mal auch in Oldenburg gastiert.



Weitere musikalische Termine in der Oldenburger Kongresshalle: Amigos am 1. Februar, KOKUBU - Drums of Japan am 4. März und Havana Nights (4. April).



Musical- und Filmmusikfans dürfen sich auf Kinderproduktionen wie Pinocchio, Peppa Pig, Tarzan oder opulente Shows wie moDer Herr der Ringe & der Hobbit, The Music of Hans Zimmer & more oder „Simply the best – die Tina Turner Story“ freuen.



Garantiert witzig wird es indes mit Paul Panzer, Gerburg Jahnke, Torsten Sträter, Ralf Schmitz, Kaya Yanar oder Faisal Kawusi, die zum Teil schon seit Jahren regelmäßig in der Kongresshalle auftreten und auch 2020 wieder in Oldenburg Station machen werden.



Viel los also in den Weser-Ems-Hallen Oldenburg. Wer nichts verpassen möchte: Die komplette Veranstaltungsübersicht gibt es jederzeit auf www.weser-ems-hallen.de. Dort finden sich auch die aktuellen Termine für die kostenlosen Führungen, bei denen man auch einen Blick hinter die Kulissen der Hallen werfen darf.



Die Weser-Ems-Hallen konnten sich in den letzten 65 Jahren als eines der leistungs- und servicestärksten Veranstaltungszentren im Nordwesten etablieren. Das Portfolio umfasst Sportevents, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Konzerte und Shows sowie gesellschaftliche Veranstaltungen wie Partys, Hochzeiten, Bälle, Betriebsfeste oder Empfänge. Die rund 13.000 m² überdachten Hallenflächen in direkter Innenstadt- und Bahnhofsnähe setzen sich zusammen aus Kongresshalle (daran angeschlossen: zwei Festsäle, sechs Seminar- und Konferenzräume), Messehalle sowie der Kleinen EWE ARENA und der Großen EWE ARENA.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (