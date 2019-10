Pressemitteilung BoxID: 772939 (werk :b events GmbH)

Weihnachtlicher Hüttenzauber am Airport - Die Nürnberger Winterhütten öffnen wieder ihre Türen

Die Frankenmetropole Nürnberg ist weltweit bekannt für ihre „Stadt aus Holz und Tuch“, den Christkindlesmarkt, der Jahr für Jahr die Menschen mit einer einmaligen Atmosphäre in seinen Bann zieht. Nicht weniger weihnachtlich und stimmungsvoll geht es von November bis Dezember auch am Nürnberger Flughafen zu, wenn die Nürnberger Winterhütten dort wieder ihre Türen öffnen. Die Hüttensaison 2019/2020 startet am 8. November, traditionell mit „Peter Wackels Hüttengaudi“.



Die Nürnberger Winterhütten sind seit Jahren fester Bestandteil des weihnachtlichen Veranstaltungskalenders in der Metropolregion Nürnberg. Viele Unternehmen und Vereine sind Stammgäste im urigen Hüttendorf am Nürnberger Airport und erleben dort alle Jahre wieder ihre eigene, exklusive Weihnachtsfeier in einer authentischen und herzlichen Umgebung. Sieben Hütten zählen mittlerweile zu dem kleinen Dorf, das seine Besucher schon beim Betreten verzaubert und in ein weihnachtliches Winterwunderland abtauchen lässt. Mit viel Liebe zum Detail erschafft Veranstalter werk :b events seit 2013 eine bezaubernde kleine Traumwelt in der keine Wünsche offen bleiben. „Ein Besuch in den Winterhütten hat für viele Unternehmen, Vereine und Privatpersonen in der Weihnachtszeit einfach Tradition. Insgesamt erwarten die Nürnberger Winterhütten 18.500 Gäste, die hier eine unvergessliche Zeit verleben und die Beständigkeit und das urige Ambiente so schätzen wie wir. Wir lieben unsere Hütten“, erklärt Christopher Dietz, Geschäftsführer von werk :b events.



„Was in den Hütten passiert, bleibt in den Hütten“



Herzstück des weihnachtlichen Dorfes sind die sieben Hütten: Heidi-Alm, Peter-Alm, Großvater-Alm, Josef-Alm, Ziegen-Alm, Stadl und, seit diesem Jahr neu: Klara-Alm. Damit wären die berühmten Charaktere des beliebten Kinderromans „Heidi“ von Johanna Spyri komplett. Erster Anlaufpunkt ist jedoch für alle Besucher das riesige Almkarussel aus Holz, mit einer echten Feuerzangenbowle. In den liebevoll dekorierten Hütten erwartet die Gäste dann ein uriges Ambiente mit festlichen Gaumenfreuden vom Büffet. Zur neuen Saison gibt es ein neues, abwechslungsreiches Büffet, bei dem Klassiker wie Rinderbraten, Schupfnudeln oder ein leckerer Kaiserschmarrn zum Dessert selbstverständlich nicht fehlen dürfen. „Kulinarisch wird hier jeder Gast voll auf seine Kosten kommen. Das Team aus feschen Buam und Madli freut sich jeden Tag darauf, die Besucher mit viel Liebe und Herzlichkeit zu bewirten. Sie leben den Hüttenzauber vor“, bestätigt Dietz. Der Hütten-DJ sorgt für zünftige Partystimmung und auch der Weihnachtsmann schaut ab und an vorbei.



Großes Opening am 8. November



Zum Ausklang und gemeinsamen Feiern trifft sich die Hüttengemeinde dann im Stadl. Und wer sich lieber sportlich betätigen will, der stellt seine Fähigkeiten auf der Eisstockbahn unter Beweis. Aber keine Sorge vor einer Nullrunde, denn auch hier gilt: „Was in den Hütten passiert, bleibt in den Hütten.“ Am 8. November wird die Hüttensaison 2019/2020 im Rahmen von „Peter Wackels Hüttengaudi“ mit Stimmungskanone Peter Wackel und vielen geladenen Gästen aus Politik, Sport und Wirtschaft sowie Freunden und Partnern von werk :b events feierlich eröffnet.



Die Nürnberger Winterhütten sind in diesem Jahr vom 8. November bis 21. Dezember geöffnet und der perfekte Ort für exklusive Weihnachtsfeiern für Firmen, Vereine oder Privatpersonen. Buchungen und Terminanfragen richten Sie bitte per Mail an winterhuette@werk-b.events. Auch nach Weihnachten können ganze Hütten von Januar bis Februar 2020 für Firmen-Feiern, Kick-Offs, Workshops oder andere Events gemietet werden. Den Abschluss der Hüttensaison stellt der „Ramba Zamba Hüttenfasching“ am Faschsingsdienstag dar.

