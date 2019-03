Pressemitteilung BoxID: 744875 (werk :b events GmbH)

Mach1 wird offizielle After Show Party Location des PSD Eventsommers 2019

In etwas mehr als drei Monaten startet am Airport Nürnberg der PSD Eventsommer 2019 mit vier Festivals der Superlative. Veranstalter werk :b events rechnet mit über 40.000 Musikfans aus ganz Deutschland und Europa, für die das Feiern nach den Events am Airport direkt im Mach1 in der Kaiserstraße weitergehen wird. Nürnbergs Top-Club ist offizielle After Show Party Location des PSD Eventsommers 2019 und wird auch After Game Partys der Nürnberg Falcons ausrichten.



werk :b events geizt beim diesjährigen PSD Eventsommer bekanntlich nicht mit großen Namen und so ist es kein Wunder, dass man mit dem Mach1 Nürnbergs Premium-Club als Location für die vier After Show Partys präsentiert. „Nürnberg feiert im Mach1. Und das gilt auch für die Besucher und Stars des PSD Eventsommers. Die Anbindung an den Airport ist ideal. Nach zehn Minuten in der U-Bahn geht die Party im Herzen der Stadt weiter“, verspricht werk :b events-Geschäftsführer Christopher Dietz.





Mach1 stolzer Partner





Mit seinem abwechslungsreichen Events deckt das Mach1 ein extrem breites Musik-Spektrum ab und trifft damit genau den Nerv der Stadt. Tim Spitzer, der das Mach1 2014 als Geschäftsführer übernommen hat, erklärt die Zusammenarbeit mit werk :b events und dem PSD Eventsommer 2019: „Mit der jetzt entstandenen Zusammenarbeit im Zuge des PSD Eventsommers ist das Mach1 enorm stolz, Teil dieses gigantischen Projekts in Nürnberg sein zu dürfen. Wir hoffen und denken natürlich, dass wir ein würdiger Gastgeber für die Aftershowpartys sein werden und freuen uns jetzt bereits alle gemeinsam auf den bevorstehenden Sommer.“





Der PSD Eventsommer 2019 beginnt am 29. Juni mit dem „HIPHOP GARDEN FESTIVAL“, gefolgt vom „MOREandMORE 90´s Festival“, der „N1 Super Sommer Sause“ und dem „Latin airport Festival“. Vier Samstage Vollgas am Airport Nürnberg und im Mach1.

