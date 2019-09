Pressemitteilung BoxID: 769574 (werk :b events GmbH)

Fackelmann Therme neuer Wellness-Partner von werk :b events

Im November eröffnet werk :b events die Winterhütten am Albrecht Dürer Airport. Parallel dazu treibt die Nürnberger Eventagentur auch die Planungen für den PSD Eventsommer 2020 voran und präsentiert mit der Fackelmann Therme Hersbruck ein bekanntes Unternehmen aus der Region als offiziellen Wellness-Partner.



Der PSD Eventsommer 2019 liegt rund zwei Monate zurück und schon seit Längerem laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage im kommenden Jahr mit vier Festivals und dem Public Viewing im PSD FanPark. Die ersten Line-Ups wurden bekannt gegeben und auch in Sachen Partner-Akquise ist man bei werk :b events nicht untätig. So freut man sich, mit der Fackelmann Therme Hersbruck ein weiteres namhaftes Unternehmen aus der Region gefunden zu haben, das sich ihm Rahmen des Eventsommers in den nächsten zwei Jahren engagieren und von dessen Strahlkraft profitieren möchte. „Die Partnerschaft bringt für beide Seiten einen enormen Mehrwert. Die Fackelmann Therme kann nun noch gezielter ihre Marketingaktivitäten in Nürnberg stärken und wir von werk :b sind froh, einen starken Partner aus der Wellness- und Gesundheitsbranche innerhalb der Metropolregion gefunden zu haben“, so Tim Gruber von werk :b events.



Vorfreude auf den Eventsommer 2020

Die Fackelmann Therme ist die Vital Quelle im Nürnberger Land und bietet ihren Gästen nicht nur Erholung in der Thermenwelt, dem Saunapark oder Wellnessoase, sondern auch viel Action und Abwechslung im Sporterlebnis- und Strudelbad. Eva Weißkopf, Marketing Referentin in Hersbruck nennt Gründe für die Zusammenarbeit: „Wir haben uns gezielt für eine zweijährige Kooperation mit werk :b events entschieden, da die Veranstaltungen während des Eventsommers gerade eben unsere Zielgruppen abdecken und wir mit werk :b einen kompetenten Partner rund um Events an unserer Seite wissen. Wir freuen uns schon auf den Sommer 2020.“



Thermenwelt & Sauna - Natur hautnah erleben

365 Tage im Jahr Erholung pur. Der lichtdurchflutete Thermenkomplex liegt zwischen den sanften Hügeln der idyllischen Frankenalb, am Rande der malerischen Città Slow Hersbruck – direkt an den grünen Pegnitzauen. Das wohlig warme staatlich anerkannte Heilwasser sorgt für ein rundum Wohlgefühl. Großzügige Liegebereiche, Massagebänke, Sprudelliegen, Dampfbad sowie Infrarotkabine lassen keine Wellnesswünsche offen. Wohlfühlglück auf 5.000 Quadratmetern Saunapark. Der ruhig gestaltete Sauna-Innenbereich lädt zum Träumen und Entspannen ein. Das Highlight: die Panorama Sauna mit Blick ins Grüne. Mehr Informationen gibt es unter https://www.fackelmanntherme.de.

