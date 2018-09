50 Jahre Wochenmarkt am Wutzky: Nach dem Jubiläum des Centers feiert nun auch der Wochenmarkt Wutzkyallee den runden Geburtstag mit Markt, Bühne und Programm

24.09.18

Der Wochenmarkt Wutzkyallee bietet seit 50 Jahren alles, was die gute Küche braucht. Vom knackigen Gemüse bis zum knusprigen Brot, vom Hähnchen aus artgerechter Haltung bis zu leckeren Kartoffelsorten – plus Peters berühmte Rosensträuße. Das wird am 29. September von 8:00 bis 13:00 Uhr mit buntem Bühnenprogramm und Wissensquiz gefeiert.



„Es ist toll so ein großes Jubiläum feiern zu können“, sagt Nikolaus Fink, Geschäftsführer von „die Marktplaner“ und Veranstalter des Wochenmarktes Wutzkyallee: „auch wenn die Zeiten sich ändern, ein Markt bleibt immer das, was er war: Ein Ort an dem man noch mit den Händlern meist regionaler Produkte ins Gespräch kommen kann“.



Gesprochen und gefeiert wird auch am 29. September und geschlemmt, gesungen und getanzt und mit etwas Glück gewonnen. In einem Quizspiel werden prall gefüllte Markt-Körbe unters Volk gebracht während die Berlin Allstars auf der Bühne spielen.





