Wohntrend Marmor: Die neue WENKO Standserie Onyx macht aus Badezimmern Show-Rooms

Marmor hat in den letzten Jahren ein wahres Comeback erlebt. Seine einzigartige, feine Maserung ist oft Schmuck genug und macht den Naturstein zu einem echten Blickfang. Damit der Trend weder spießig noch klotzig wirkt, werden Marmoraccessoires heute auf klare Linien reduziert und sorgen dank spannender Materialkontraste für einen raffinierten Touch. Mit der Standserie Onyx holt WENKO, die Marke mit „der besseren Idee“, das Lieblingsmaterial der Interior-Designer ins Bad und setzt stylishe Akzente bei der Gestaltung der privaten Wellness-Oase.



Onyx: Aufregende Material-Kombination für Individualisten



Ob für kuschelige Handtücher oder Kleidung: Der stilvolle Handtuch- und Kleiderständer Onyx präsentiert sich im angesagten Material-Mix. Das Zusammenspiel von massivem Marmor und glänzender Chrom-Optik vermittelt Eleganz, die sich auch in der Stand WC-Garnitur Onyx wiederfindet. Die hochwertige 2 in 1 Kombination, bestehend aus einem Toilettenpapierhalter und einem geschlossenen Toilettenbürstenhalter, sorgt dafür, dass die unentbehrlichen Artikel stets griffbereit und dekorativ aufbewahrt werden.



Neue WENKO Standserien bieten vielfältige Einrichtungsideen



Standgarnituren sind funktionale und formschöne Begleiter, die für mehr Komfort und Ambiente im Bad sorgen. Kleider- und Handtuchständer sowie Stand WC-Garnituren lassen sich ohne Aufwand arrangieren und geben im Handumdrehen selbst langweiligen Badezimmern ein neues Aussehen. Dabei bietet WENKO ein breites Sortiment an Standserien aus unterschiedlichen Materialen und in verschiedener Farbgebung: Ob aus Glas, Chrom, Edelstahl oder Polyresin, in matt oder glänzend, von Metall über Schwarz und Weiß bis hin zu Natur ist für jeden Einrichtungsstil und jeden Geschmack definitiv die passende Standgarnitur dabei.



Mit den neuen Standserien wird die Badezimmergestaltung zum Kinderspiel und die Marke WENKO präsentiert einmal mehr „DIE BESSERE IDEE“.



Ab sofort im Handel erhältlich.



UVP



Handtuch- und Kleiderständer Onyx 89,99 EUR



Stand WC-Garnitur Onyx 89,99 EUR

Wenko-Wenselaar GmbH + Co. KG

Die 1959 gegründete WENKO-Wenselaar GmbH & Co. KG ist mit einem Sortiment von über 5.000 Markenartikeln einer der führenden Anbieter innovativer Produktlösungen für Bad, Küche, Wäsche, Wohnen und europaweit die Nr. 1 in den Bereichen Befestigungssysteme ohne Bohren für Badaccessoires und Wäschesammler. Das mittelständische Familienunternehmen steht für Qualitätsprodukte, die sich durch einen hohen Verbrauchernutzen, funktionelles Design und ein faires Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Mehr als 1.000 Patente und Schutzrechte gehören WENKO. Gemeinsam mit Trendscouts, Erfindern und Designern bringt das Unternehmen jedes Jahr rund 500 Produktneuheiten auf den Markt. WENKO beschäftigt europaweit rund 400 Mitarbeiter und engagiert sich aktiv in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte am Hauptstandort Hilden. Geführt wird das Unternehmen von den Brüdern Niklas und Philip Köllner.



Weitere Informationen unter www.wenko.de



