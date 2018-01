WENKO: Pretty in Pink

Mit diesen Badaccessoires von WENKO kann man sich einen ganzen Schwarm der pinken trendigen Flamingos ins Bad holen und damit die Badelandschaft in eine rosige Atmosphäre tauchen. Auch einzeln setzen Duschvorhang, Treteimer, WC-Sitz oder Wandhaken getreu dem Motto „DIE BESSERE IDEE“ tolle farbige Akzente – ganz pretty in pink!



Duschvorhang Flamingo Flex



Der innovative Anti-Schimmel Duschvorhang mit spezieller Beschichtung vermeidet die Bildung von hässlichen Stockflecken und Schimmel und ist durch bereits fest integrierte, große Ringe schnell angebracht - extra Anbringungsringe sind nicht mehr notwendig! Passend zum Thema Nassbereich zieren zahlreiche Flamingos in fast schon ornamentaler Darstellungsweise diesen Vorhang und warten geduldig auf das nächste Duschvergnügen.



Premium WC-Sitz Flamingo Duroplast, mit Absenkautomatik



Der hochwertige WC-Sitz verfügt neben der Easy-Close Funktion über eine patentierte Fix-Clip Funktion, die für einfaches und hygienisches Aufstecken und Abnehmen des Deckels sorgt. Das aufwendige Flamingomotiv macht den WC-Deckel zum Hingucker auf dem stillen Örtchen.



Static Loc Wandhaken UNO Flamingo



Schöne Akzente setzen auch die ausgefallenen Kleider- und Handtuchhaken mit Flamingo-Motiv. Die Static Loc Wandhaken aus dem System „Befestigen ohne bohren“ bieten starken Halt durch statische Aufladung und eignen sich für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Sie sind sofort belastbar und jederzeit wieder repositionierbar.



Kosmetik-Treteimer Flamingo



Der praktische Abfallbehälter mit Tretfunktion verfügt über einen herausnehmbaren Kunststoffbehälter und fasst 3 Liter. Die Stahlummantelung ist mit dem fröhlichen Flamingo-Motiv bedruckt und vervollständigt die Serie der trendigen Flamingo-Badaccessoires.



Mit diesen stylischen Flamingo-Accessoires präsentiert WENKO wieder Mal „DIE BESSERE IDEE“ und erweitert die Möglichkeiten an optischen Highlights im Bad.



UVP WENKO Duschvorhang Flamingo Flex 34,99 EUR



UVP WENKO Premium WC-Sitz Flamingo Duroplast 39,99 EUR



UVP WENKO Static Loc Wandhaken UNO Flamingo 3,99 EUR



UVP WENKO Kosmetik-Treteimer Flamingo 17,99 EUR

Wenko-Wenselaar GmbH + Co. KG

Die 1959 gegründete WENKO-Wenselaar GmbH & Co. KG ist mit einem Sortiment von über 5.000 Markenartikeln einer der führenden Anbieter innovativer Produktlösungen für Bad, Küche, Wäsche, Wohnen und europaweit die Nr. 1 in den Bereichen Befestigungssysteme ohne Bohren für Badaccessoires und Wäschesammler. Das mittelständische Familienunternehmen steht für Qualitätsprodukte, die sich durch einen hohen Verbrauchernutzen, funktionelles Design und ein faires Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Mehr als 1.000 Patente und Schutzrechte gehören WENKO. Gemeinsam mit Trendscouts, Erfindern und Designern bringt das Unternehmen jedes Jahr rund 500 Produktneuheiten auf den Markt. WENKO beschäftigt europaweit rund 400 Mitarbeiter und engagiert sich aktiv in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte am Hauptstandort Hilden. Geführt wird das Unternehmen von den Brüdern Niklas und Philip Köllner.



Weitere Informationen unter www.wenko.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren