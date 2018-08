Neu von WENKO: Multi-Talent für schöne Einrichtungsideen

Mit seiner neuesten Produktinnovation „Omio" schafft WENKO ein wahres Multitalent und beweist sich einmal mehr als Marke mit „der besseren Idee". Der praktische Allrounder bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten. Dank seines stabilen Kunststoffgeflechts mit einer Tragkraft bis zu 120 Kilo eignet sich der Hocker als praktische Sitzgelegenheit für zwischendurch oder fürs Kinderzimmer. Buchstäblich im Handumdrehen kann der stylishe Hocker zum schicken Aufbewahrungskorb umfunktioniert werden. So können Kuscheldecken, Strickzeug, Spielzeug & Co. dekorativ in Szene gesetzt werden. Als Korb eignet sich der Omio natürlich auch als praktischer Wäschesammler im Schlafzimmer oder Bad. Neben einzigartiger Funktionalität punktet er durch sein ansprechendes Design. Ob in Weiß oder in Anthrazit – das Multitalent Omio passt zu jedem Einrichtungsstil und setzt sich gekonnt in Szene.



Attraktives Design und innovative Funktionalität machen Omio zum perfekten Einrichtungsaccessoire − einfach die „bessere Idee“ von WENKO!



UVP



Hocker Omio - 39,99 EUR

Wenko-Wenselaar GmbH + Co. KG

Die 1959 gegründete WENKO-Wenselaar GmbH & Co. KG ist mit einem Sortiment von über 5.000 Markenartikeln einer der führenden Anbieter innovativer Produktlösungen für Bad, Küche, Wäsche, Wohnen und europaweit die Nr. 1 in den Bereichen Befestigungssysteme ohne Bohren für Badaccessoires und Wäschesammler. Das mittelständische Familienunternehmen steht für Qualitätsprodukte, die sich durch einen hohen Verbrauchernutzen, funktionelles Design und ein faires Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Mehr als 1.000 Patente und Schutzrechte gehören WENKO. Gemeinsam mit Trendscouts, Erfindern und Designern bringt das Unternehmen jedes Jahr rund 500 Produktneuheiten auf den Markt. WENKO beschäftigt weltweit rund 450 Mitarbeiter und engagiert sich aktiv in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte am Hauptstandort Hilden. Geführt wird das Unternehmen von den Brüdern Niklas und Philip Köllner.



Weitere Informationen unter www.wenko.de



