Wandern wirkt: Mit nachhaltigen Reiseangeboten für aktive Entschleunigung und Digital Detox bedient Weltweitwandern die Reisetrends 2020

„Wandern ist das neue Yoga“. Statt permanentem „Immer schneller“ und pausenloser Reizüberflutung wächst das Bedürfnis nach Entschleunigung, Digital Detox, Nachhaltigkeit und bewusster Lebensweise. Wandern wirkt hier wie ein „Allheilmittel“: Es schafft den Ausgleich zu „Highspeed“ und zum Wahn unentwegter Selbstoptimierung - denn Wandern ist nicht nur Bewegung, sondern ist eine „Gegen-Bewegung“ im besten Sinne.



Mit seinem auf verantwortungsvolles Reisen fokussierten Programm aus 260 Wanderreisen in 90 Ländern bedient der Spezialist Weltweitwandern die aktuellen Reisetrends 2020.



Trend 1: Slow Travel - auf der Suche nach Entschleunigung



Immer schneller, immer Mehr – das tägliche Hamsterrad dreht sich mit wachsendem Tempo, das Bedürfnis der Generation 3.0 nach Auszeiten, nach entspanntem „Runterkommen“ und Entschleunigen wächst. Wandertouren sind der angesagte Trend im Bereich „Slow Travel“ – denn Wandern folgt einem anderen Zeitmaß. Der entschleunigte Rhythmus beim Gehen ermöglicht es, sich zu „be-sinnen“: Schritt für Schritt zu sich selbst finden und sich und die Umwelt bewusst, in aller Ruhe wahrzunehmen.



Weltweitwander-Tipp für Slow Travel: Marokko



„Die Entdeckung der Langsamkeit“ machen Weltweitwanderer in der beruhigenden Leere der marokkanischen Wüste: Bei der Slow Travel Tour „Sternschnuppen der Wüste“ geht es durch das Oued Draa-Oasengebiet im Süden des Landes. Schritt für Schritt erliegen die Wanderer dabei dem Zauber der Wüstenlandschaft. An jedem Ort gibt es ausreichend Zeit, um den Charme dieser besonderen Landschaft auf sich wirken zu lassen. Nichts lenkt ab und die Stille ist greifbar.



Trend 2: Verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen



Bewusst zu reisen heißt auch, soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Ein Umdenken findet auch im Tourismus statt - die Nachfrage nach nachhaltigen Reiseangeboten wächst: Das Augenmerk der Urlauber liegt dabei auch auf Veranstaltern, die u.a. lokale Initiativen und Bildungsprojekte unterstützen, C02-Kompensation, sanfte Mobilität und nachhaltige Unterkünfte in ihren Reiseprogrammen offerieren.



So wie Weltweitwandern z.B. mit seiner Öko-Lodge „Quinta dos Artistas“ auf Madeira:



Nachhaltige Baumaterialien, autarke Versorgung mit erneuerbarer Energie, Permakultur und Miteinbeziehen der lokalen Bevölkerung: Die Künstlerherberge „Quinta dos Artistas“ auf Madeira ist ein touristisch nachhaltiges Vorzeigeprojekt, das hohen sozialen und ökologischen Anspruch miteinander verbindet. Alle Weltweitwandern-Gäste, die auf der Insel ihren Urlaub verbringen, sind in dieser nachhaltigen Unterkunft untergebracht, sie ist gleichzeitig ein idealer Standort für abwechslungsreiche Wanderungen und Ausflüge.



Trend 3: Reisen in der Natur



Statt Großstadtdschungel sehnen sich immer mehr Reisende nach einer Auszeit fernab von Zivilisation, abseits des Massentourismus - „into the wild“. Unberührte Natur dient hier als Ausgleich zum Highspeed und hilft, im Hier und Jetzt anzukommen, die ersehnte Ruhe und Stille zu finden.



Weltweitwander-Tipp für ein intensives Naturerlebnis: Nepal-Tibet



Keine Straßen, nur karge Landschaft, tibetische „Mani-Mauern“ und uralte Klöster: Dolpo ist eine der entlegensten Regionen Nepals. Fern ab und weit weg von Hektik, Lärm und Stress ist diese Himalaya-Region in gut 4.000 Meter Höhe genau das Richtige für Natur-Liebhaber – die faszinierende Kulisse der schneebedeckten Gipfel berührt das Herz. Bei dem Zelttrekking „Dolpo Tibet“ begeben sich die Weltweitwanderer auf eine Zeitreise in die längst vergangene Welt des alten Tibet. Am Seeufer, an Flüssen oder auf moosigem Bett in einem Tannenwald begreifen sie „hautnah“, welchen großen Stellenwert die Natur für die buddhistischen Einwohner des Landes innehat.



Trend 4: Digital Detox



Der ständige Blick aufs Smartphone wird zur Sucht, die permanente Erreichbarkeit und der Info-Overload zehren an Kräften – das Bedürfnis, nach „offline“ und „Digital Detox“ wächst. Die neue Sehnsucht: Tage im Off in entlegenen Regionen und einsamen Rückzugsorten.



Weltweitwander-Tipp für „Ich bin dann mal weg“: Kirgistan



Nichts als Ruhe: In den einsamen „himmlischen Bergen“ des Tian-Shian-Gebirges schalten Weltweitwanderer komplett ab – und auch ihr Handy. Teilnehmer der Reise „Kirgistan und seine Hochgebirgsseen“ von Weltweitwandern verbringen einige Zeit in den unendlichen Weiten der Hochalmen mit den Nomaden und ihren Schaf- und Pferdeherden. WLAN? Gibt es nicht: Hier geht der Tag am Lagerfeuer traditionell und offline zu Ende – bei unterhaltsamen Gesprächen mit den gastgebenden Nomadenfamilien.



Trend 5: Nahziele



Flugscham, steigendes Engagement für Klimaschutz, die „Fridays-for-Future“-Bewegung – die Gesellschaft ruft nach Veränderung: Reiseangebote mit Elementen aus sanfter Mobilität und erdgebundener Anreise als Alternative zu Flugreisen und Nahziele spielen bei der Urlaubsplanung eine immer größere Rolle.



Warum in die Ferne schweifen…? Weltweitwander-Tipp: Polen



Der Weltweitwandern-Geheimtipp für alle, die „Nah-Weh“ haben: Polen. Ob flache Küstengebiete an der Ostsee, malerische Flusslandschaften im Osten oder Hohe Tatra im Süden – viele unbekannte Naturschauplätze gibt es zu entdecken. Gut, dass Polen nicht so weit entfernt liegt, so dass es schnell und bequem mit der Bahn von Deutschland aus erreichbar ist. Mit dem UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Kraków (Krakau), den Dünen an der Ostsee, mystischen Urwäldern und einsamen Bergstädtchen führt die Wanderreise „Polens Osten – Sümpfe, Flüsse & Urwald“ zu einer Auswahl der wohl beeindruckendsten Natur- und Kultur-Sehenswürdigkeiten des Landes.



Trend 6: Entspannen durch Aktiv-Sein



Erholung gelingt nicht durch reines Nichtstun oder „Couchpotato-ing“, richtig frei werden Kopf und Geist durch aktives Erleben und überraschende Begegnungen und neu gesammelte Erfahrungen. Wer sich bewegt und aktiv ist, erhöht die Detailschärfe und vertieft den Blick auf die Welt um sich – ein Perspektivwechsel fördert die mentale Entspannung.



Weltweitwander-Tipp für aktive Erholung: Multiaktiv in Rumänien



Tipp für alle, die statt „Beine hoch“ einen Aktiv-Entdeckerurlaub zur garantieren Erholung wählen: die Rumänien – Multiaktiv-Tour von Weltweitwandern. Zu Fuß und mit dem Kanu sind die Teilnehmer dieser Reise unterwegs. Dabei paddeln sie gemeinsam mit ihrem Local Guide Christian u.a. durch die engen Kanäle des Donaudeltas bis zum Schwarzen Meer. Der gleichmäßige Rhythmus beim Paddeln hat etwas Meditatives und wirkt ähnlich entspannend wie Wandern. Zu Fuß, auf moderaten Wanderungen, stets abwechslungsreich geht es durch Wälder und Weinanbaugebiete, zu unbekannten Orten mit spannenden Geschichten.

