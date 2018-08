Ab ins Ausland - aber wie?

In einer immer globaleren Welt zieht es viele Jugendliche und junge Erwachsene ins Ausland. Ob in der Schulzeit, als Gap Year oder während Ausbildung und Studium – die Möglichkeiten und Destinationen sind vielfältig. Wäre da nicht ein Ratgeber hilfreich, der alles genau erklärt, Tipps zur Finanzierung und Bewerbung und aktuelle Infos zu Anbietern enthält?



Wir sagen: JA!



Und deshalb erscheint unser Ratgeber Handbuch Weltentdecker diesen Sommer in der bereits 10. Auflage!



Auf 332 Seiten dreht sich in diesem Ratgeber alles um die beliebtesten Wege ins Ausland. Ob Au-Pair, Sprachreisen, Freiwilligendienste, Schüleraustausch, Work & Travel oder Praktika, jedes Programm wird in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Zusätzlich stellen sich Austauschorganisationen und Reiseanbieter in übersichtlichen Preis-Leistungs-Tabellen vor. So kann man auf einen Blick vergleichen und das für sich passende Angebot finden.



Auch internationale Jugendbegegnungen, Workcamps und die Möglichkeit, als Gastfamilie selbst einen Teilnehmer aus dem Ausland aufzunehmen, werden näher dargestellt. Neben zahlreichen Angeboten für Schüler und Schulabgänger bietet der Ratgeber ebenso passende Programminfos für Auszubildende, Studierende und die Generation 50+.



Nicht zuletzt findet der Leser des Handbuch Weltentdeckers hilfreiche Kontaktadressen und Beratungsstellen, an die er sich bei weiterem Informationsbedarf für seinen Aufenthalt im Ausland wenden kann.



Der Ratgeber für Auslandsaufenthalte kann für 14,80 € versandkostenfrei direkt beim weltweiser-Verlag bestellt oder im Buchhandel erworben werden.

Umfangreiche Buchinformationen und druckfähige Buchcover stehen unter www.handbuchweltentdecker.de zum Download zur Verfügung.



Herausgegeben wir das Buch vom weltweiser-Verlag. weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst, der junge Menschen auf ihrem Weg ins Ausland unterstützt. So veranstaltet weltweiser jedes Jahr über 50 JugendBildungsmessen in ganz Deutschland, auf denen man sich kostenlos zu Auslandsaufenthalten beraten lassen kann.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren