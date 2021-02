Am 26. März 2021 veröffentlicht Weltkino Jared P. Scotts THE GREAT GREEN WALL auf DVD und digital. Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm begleitet die charismatische Sängerin Inna Modja auf ihrer Reise entlang Afrikas „Grüner Mauer“, einem Landstreifen quer über den Kontinent, der Stück für Stück mit Bäumen bepflanzt werden soll.



THE GREAT GREEN WALL feierte seine umjubelte Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Als Executive Producer fungierte der Oscar®-nominierte Regisseur Fernando Meirelles (CITY OF GOD).



THE GREAT GREEN WALL

Regie: Jared P. Scott

Mit: Inna Modja, Songhoy Blues, Didier Awadi

Produktion: Großbritannien 2019

VÖ-Termin DVD & digital: 26. März 2021

FSK: ab 6 Jahren



Inhalt



Es ist eines der ehrgeizigsten Klima-Projekte der Welt: Quer über den afrikanischen Kontinent wird ein 8.000 Kilometer langer Gürtel aus Bäumen gepflanzt, der die Ausbreitung der Wüste aufhalten und Millionen von Menschen Nahrung, Arbeitsplätze und eine Zukunft bringen soll. Entlang dieser noch lückenhaften grünen Mauer reist die malische Sängerin Inna Modja zu den Menschen im Senegal, in Mali, Nigeria und Äthiopien. Sie spricht mit ihnen über ihre Ängste, Träume und Hoffnungen in einer Sprache, die schon immer die afrikanische Kultur bestimmt hat: der Musik. So entspinnt der Film in einer kollektiven melodischen Collage den Soundtrack der „Great Green Wall“.



In seinem faszinierenden Dokumentarfilm erzählt Jared P. Scott eine rhythmische Geschichte von Optimismus, Solidarität und Entschlossenheit und offenbart eine neue afrikanische Generation, die bereit ist, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und dem Klimawandel den Kampf anzusagen. Der Film entstand mit Unterstützung der Vereinten Nationen.



Technische Daten und Ausstattung



DVD

Bild 1,85:1 (16:9 anamorph) Sprachen/Ton: Englisch/Französisch (5.1 DD) Untertitel: Deutsch Laufzeit: ca. 89 Min. Extras: Wendecover

Bestellnummer: UF13720

EAN: 4061229137201



Die DVD und weitere digitale Angebote von THE GREAT GREEN WALL erscheinen im Vertrieb von LEONINE.

(lifePR) (