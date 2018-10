Grube Messel zum Welthundetag: Urpferdchen bittet am 14. Oktober zur Hundewanderung

08.10.18

Das weltberühmte Urpferdchen des UNESCO Welterbes Grube Messel bittet seine Tierfreunde, die Hunde, für den 14. Oktober zur zweistündigen Hundewanderung. Anlass ist der Welthundetag, der global am 10. Oktober zelebriert wird. Damit die Hunde nicht extra einen Tag Urlaub nehmen müssen, wurde der darauffolgende Samstag gewählt.



Die Wanderroute ist etwa vier Kilometer lang, mit einer Steigung von bis zu 12 Prozent. Die maximale Gruppengröße liegt bei 15 Hunden, und 25 Menschen. Die Wanderungen starten um 10 Uhr und um 14 Uhr. Mehrere Parallelgruppen sind möglich. Auf der Wanderung wird ausführlich in Hunde‐ wie Menschensprache erläutert, wie vor über 48 Millionen Jahren die Grube Messel, der Ölschiefer, das Urpferdchen und die weiteren Fossilien entstanden sind.



Der Preis liegt bei einem Euro pro Hund und neun Euro pro Mensch. Für die Touren ist eine Anmeldung erforderlich. Sie wird gerne unter 06159‐717590 entgegengenommen.



Wir Menschen denken und leben in etwa 100‐Jahres‐Zeiträumen. Die Erdgeschichte im See der Grube Messel zeigt etwa 1,5 Millionen! Jeder Meter steht für etwa 10.000 Jahre Zeit, die der Messelsee und seine Bewohner uns ermöglichen in die Zeit zurück zu sehen. Das Fenster der Urzeit, die Grube Messel, birgt einen Schatz, der eine Vielfalt an Lebewesen, insbesondere Säugetieren von vor 48 Millionen Jahren zeigt, deren Erhaltungszustand und Menge an Fossilien weltweit einzigartig ist! Anmeldungen und weitere Informationen unter www.grube‐messel.de und https://www.facebook.com/Welterbe‐Grube‐Messel‐1421907034735008/. Das Besucherzentrum ist täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet (Außer 24.‐26.12.; 31.12. und 01.01. – letzter Einlass ins Besucherzentrum um 16 Uhr).

(lifePR) (