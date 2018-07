WEKA Firmengruppe übernimmt die ILT Solutions

Die WEKA Firmengruppe (Kissing) übernimmt rückwirkend zum 01.01.2018 ILT Solutions GmbH (Köln) und setzt damit den Ausbau des digitalen Lerngeschäfts zu einem führenden Anbieter in die-sem Bereich fort. Der Gründer und Geschäftsführer, Rainer Illing, bleibt dem Unternehmen weiterhin verbunden. Zusammen mit dem zweiten Geschäftsführer Stefan Illing werden sie den eingeschlage-nen Wachstumskurs fortsetzen. Michael Bruns und Werner Pehland, beide Geschäftsführer in der WEKA Gruppe, werden in die Geschäftsführung eintreten und so den Austausch in der Gruppe si-cherstellen. Der Standort Köln und das Mitarbeiter-Team der ILT Solutions bleiben unverändert.



Die ILT Solutions GmbH wurde 1996 gegründet und hat seit dem über 800 Projekte im Bereich der digitalen Bildung für namhafte Firmen in unterschiedlichsten Branchen durchgeführt. ILT Solutions ist ein führendes Beratungshaus für individuell an den Kunden angepasste Blended Learning Strategien mit Schwerpunkt auf motivierenden Lerninhalten, nachhaltigem Wissenstransfer und Performance Support. Dabei verwendet ILT Solutions die gesamte Palette der modernen Lerntechnologien: Mobiles Lernen, Lernmanagementsysteme, Gamification und Simulationen können passend zum Einsatz-zweck in Blended Learning Strategien implementiert werden. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie STIHL, AXA, Vodafone Kabel Deutschland oder Bayer. Heute beschäftigt ILT Solutions am Standort Köln 27 Mitarbeiter.



„ILT Solutions ist ein weiterer wichtiger Baustein für den Ausbau digitaler Lernangebote der WEKA Learning Group." sagt Michael Bruns, verantwortlicher Geschäftsführer für digitales Lernen in der WEKA Gruppe. „Durch diesen Zukauf können wir unsere E-Learning-Kompetenz und Kapazität inner-halb der Gruppe erheblich steigern und gleichzeitig umfassende Weiterbildungsangebote in allen Lern- und Medienformen für unsere Kunden anbieten."



Rainer Illing: „Mit WEKA habe ich einen Käufer für mein Unternehmen gefunden, der für unsere Kun-den und Mitarbeiter Kontinuität garantiert und mit dem wir gemeinsam unsere Geschäfte weiter stra-tegisch und langfristig auf- und ausbauen können."



Die WEKA Learning Group repräsentiert 16 Marken und Unternehmen der WEKA Firmengruppe in Deutschland und in der Schweiz, deren Fachkompetenz in der beruflichen Weiterbildung liegt. Zur WEKA Learning Group gehören das ZFU INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, praxisseminare.ch, Lernwerkstatt Olten, WEKA AKADEMIE, exxcellence Managementforum, Forum für Führungskräfte, ASI Akademie für Sicherheit, FFB Forum für Betriebsräte, FFD Forum für Datenschutz, TQM Training & Consulting, Sekretaria Office Akademie, förderland Business Akademie, WEKA E-Learning, soa - sekretaria online akademie, sma - social media akademie sowie ELUCYDATE Online Training. Dane-ben verfügt die WEKA Firmengruppe mit der Tochter Comundi über einen großen Weiterbildungsan-bieter auf dem Französischen Markt.

