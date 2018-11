Der Experte für Weinproben

15.11.18

Über 500 Weinproben hat er in den zurückliegenden 20 Jahren moderiert. Mit einem Augenzwinkern erinnert sich Emil Herp aus Ortenberg. Dabei wird deutlich, dass er kein bisschen müde ist, sondern sich vielmehr auf weitere Auftritte in Sachen Wein freut. Nun wurde ihm seitens der Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg eine Ehrung für seine Verdienste um den Wein zuteil.



Emil Herp bezeichnet sich selbst als WOR, was so viel heißt wie „Winzer ohne Reben“. Vor fünf Jahren hat er mit dem Weinanbau aufgehört. So kann sich der rüstige 78-Jährige weiter auf die Weinproben für die Weinmanufaktur konzentrieren. Zwischen fünf und 115 Personen kommen da zusammen, wenn Emil Herp die Weine vorstellt. Ob Studenten, Damenclubs oder Busgesellschaften, für ihn macht es keinen Unterschied. Er kann sich in alle Menschen hineinfühlen. Da setzt er auf seine Vielseitigkeit und Menschenkenntnis. Er macht keine großen Worte. „Ich sage, was in der Flasche ist, dann sollen Fragen aus dem Publikum kommen.“ Manchmal ist da auch ein „Spitzfindiger“ dabei, der mit eigenem Weinwissen brilliert. Aber Emil Herp pariert alle Fragen, schließlich macht er sich bei den Kellermeistern schlau, wenn es mal knifflig wird. So ist seine eigene Fachkenntnis über die Jahre hinweg gewachsen. Er würde sich freuen, wenn sich neue Probensprecher engagieren. Die Weinmanufaktur freut sich über weitere Talente.



Gespickt mit Anekdoten und hier und da einem Lied, sind seine Weinproben kurzweilig und kommen gut an. Zweieinhalb Stunden benötigt er für eine Fünfer-probe, schneller geht es nicht, „denn die Leute trinken nicht schneller.“ Aus Dänemark hat er sogar einen Busunternehmer, der im Vorfeld schon anruft und Emil Herp als Probensprecher bucht, „weil wir uns so gut verstehen.“



Stolz ist der ehemalige Winzer auf die Weinmanufaktur. „Gengenbach ist der beste Betrieb der Ortenau“, reflektiert er die 67 Goldmedaillen, die es kürzlich bei der Gebietsweinprämierung gab und der Betrieb mit einem Landesehrenpreis für den Anbaubereich Ortenau gewürdigt wurde.



Geschäftsführer Christian Gehring honorierte nun die Verdienste des Probensprechers mit einem Präsent. Dabei berichtete er auch, dass das Weinfest in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen auf die Initiative von Emil Herp zurückgeht. Vor 22 Jahre verbrachte der Ortenberger dort eine Kur. „Es gab keinen Wein, also haben wir welchen kommen lassen, aus Gengenbach.“ Schnell war die Idee zu dem Weinfest geboren. Von den 20 präsenten Weinbaubetrieben ist die Weinmanufaktur die einzige Winzergenossenschaft und auch einziger Betrieb aus dem Weinanbaugebiet Baden. Wenn sich Herp erinnert, ist für ihn die Teilnahme an der Stallwächterparty mit rund 2000 Gästen aus Politik und Wirtschaft in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin ein herausragendes Ereignis gewesen. Zusammen mit der damaligen Gengenbacher Weinprinzessin Franziska Buß hatte er eine Weißburgunder Spätlese und einen Spätburgunder Rotwein, insgesamt 360 Liter Wein, im Gepäck. Den Partygästen hat’s gemundet, am Ende war aller Wein weg.

