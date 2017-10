Kirbe-Sonntag im WEINKORB

Am Sonntag, 22. Oktober 2017 findet von 12 bis 18 Uhr in der WEINKORB Vinothek, Rosenstr. 1 in Korb ein „Tag der offenen Tür" statt. Die Besucher sind herzlich auf ein Glas Singer- oder Bader-Wein eingeladen.



Neben Weinproben gibt es Kellerführungen und einen Kunstrundgang. Von 22. Oktober bis 22. Dezember sind Bilder der Korber Künstlerin Christina Schwager im WEINKORB ausgestellt. Am Kirbe-Sonntag wird die Künstlerin vor Ort sein und durch ihre Werke führen. Es handelt sich um Zeichnungen und Malerei in Acryl, Öl, Kreide, Tusche und Graphit. Zu dem vielfältigen Remstäler Weinsortiment bietet das Fine-BBQ Team aus Korb Burger aus regionalen Zutaten vom Grill an. Ab 15 Uhr dürfen sich die Besucher auf musikalische Umrahmung vom Hobbyorchester des Handharmonika Club Korb freuen. Der Eintritt ist frei.

