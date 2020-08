Pressemitteilung BoxID: 810821 (Weingut Tesch)

Mit dem Smartphone durch die Weinberge

Eine informative Wandertour (nicht nur) für Weinfreunde

Das Weinbaugebiet an der Nahe bei Bad Kreuznach ist bei Weintrinkern bekannt für die Vielfalt seiner Böden. Dieses Naturphänomen gibt jedem Riesling, der hier bevorzugt angebaut wird, seine charakteristischen Eigenschaften. Bei Dr. Martin Tesch in Langenlonsheim unterscheidet sich die Bodenzusammensetzung auf jedem seiner fünf Weinbergslagen. So entstehen individuelle Weine mit hoher Ausdruckskraft, die sich erfolgreich vom globalisierten Standardgeschmack absetzen.



Seit einiger Zeit hat Martin Tesch seine Weinberge nicht nur für Wanderer und Besucher geöffnet, sondern bietet an zahlreichen Stellen verständlich aufbereitete Informationen an. Das eigene Smartphone weist den Weg und informiert an den entscheidenden Punkten über alles Wissenswerte. So bekommt m an einen umfassenden

Einblick in Bewirtschaftung, Geschichte und Böden der Weinberge. Die Wanderroute ist etwa 10 km lang und man benötigt etwa 3 Stunden für den Parcours. Obwohl es unterwegs drei Hütten zum Verweilen gibt, sind wetterfeste Kleidung und fe ste Schuhe zu empfehlen. Ausgangspunkt des Rundweges ist die TESCH-Vinothek am Marktplatz in der Naheweinstraße 99 in Langenlonsheim. Dort kann man die Tour außerdem bei einer Weinverkostung ausklingen lassen.



Neben den individuellen Wanderungen werden au ch geführte Touren durch die Riesling-Weinberge in Langenlonsheim und Laubenheim angeboten. Dabei führt der Leiter der TESCH-Vinothek, Oliver Lang, durch die Landschaft, gibt Informationen und beantwortet die Fragen der Besucher. Die betreffenden Lagen-Weine werden dabei direkt im entsprechenden Weinberg verkostet.



Das Weingut TESCH in Langenlonsheim ist praktisch komplett auf trockene Riesling-Weine spezialisiert. Tiefe Wurzeln, alte Reben, umweltschonender Weinbau und sorgsame Ernte der Trauben von Hand. Im Keller: schonender, handwerklicher Ausbau und Abfüllung in besonders nachhaltige Verpackungen. Der Drehverschluss schützt den Wein perfekt und ermöglich t eine zuverlässige Reifung des Weines zu einem großartigen Speisebegleiter. Im Grunde „traditionel l“. Dennoch gilt das Weingut TESCH in Langenlonsheim als eines der innovativsten Weingüter in Deutschland. Die Lagen-Weine genießen einen hohen Stellenwert auf den Weinkarten der internationalen Spitzengastronomie.

