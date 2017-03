Junges Schwaben Präsentation am Sonntag, 12. März in Heilbronn

Sonntag, 12. März 2017, 12 - 18 Uhr, Aula des Bildungscampus Heilbronn: Winzergruppe Junges Schwaben präsentiert ihre Signaturweine erstmals in Heilbronn Großer Markt mit Produkten regionaler Erzeuger



Zum ersten Mal präsentieren sie ihre neue Kollektion in Heilbronn: Die Winzer der Gruppe Junges Schwaben, seit 15 Jahren bekannt für ihre authentischen und feinfühligen Weine, laden am Sonntag, 12. März 2017, von 12 bis 18 Uhr zur Vorstellung der Signaturweine in die neuen Räume der Aula des Bildungscampus Heilbronn.



Jochen Beurer, Sven Ellwanger, Hans Hengerer, Rainer Wachtstetter und Jürgen Zipf sind eine verschworene Gemeinschaft, deren Weine zu den besten Botschaftern Württembergs gehören. Als Gastwinzer wird dieses Jahr Dr. Bürklin-Wolf aus Wachenheim (Pfalz) dabei sein, einer der renommiertesten Winzer Deutschlands.



In gewohnter Manier wird der TOP-Sommelier Evangelos Pattas (Restaurant Délice, Stuttgart) die Junges-Schwaben-Weine im Detail vorstellen. Die Probe dürfte umso interessanter ausfallen, als auch 2016 für Junges Schwaben ein sehr erfolgreiches Jahr war. So erhielt Hans Hengerer vomWeingut Kistenmacher-Hengerer im Gault Millau zwei rote Trauben und Rainer Wachtstetter die dritte Traube! Neben den hochwertigen Signaturweinen können noch 60 weitere Weine verkostet werden.



Die Weinverkostung wird ergänzt durch zahlreiche regionale Produzenten, die in Form eines großen Marktplatzes Köstlichkeiten aus Schokolade, Brot, Käse, Schinken, Senf und vielem anderen mehr anbieten. Die Studenten der DHBW aus dem Studiengang Food Management werden mit pfiffigen Ideen Brücken schlagen zwischen den Weinen von „Junges Schwaben“ und den feinen Produkten der Mitaussteller. Für weitere kulinarische Leckerbissen sorgt das Voltino aus Heilbronn. Eine Kunstausstellung von Annette Schock-Beurer ergänzt das Programm. Für die kleinen Besucher wird eine professionelle Kinderbetreuung angeboten. Eintritt 15,- Euro im Vorverkauf, 18,- Euro an der Tageskasse. Kartenvorverkauf bei allen Junges-Schwaben-Betrieben sowie unter karten@jungesschwaben.de. Weitere Infos auf der Homepage: www.JungesSchwaben.de.



Anfahrt: Die Aula, Bildungscampus Heilbronn, Am Europaplatz, 74076 Heilbronn. Informationen zu Anfahrt und Parkmöglichkeiten unter www.aula.hn/besucher. WINZERGRUPPE JUNGES SCHWABEN

Die Winzergruppe „Junges Schwaben“ erzeugt ihre Weine nach strengen Richtlinien. Sie steht beispielhaft für den rasanten Aufstieg Württembergs zu einem der innovativsten Weinbaugebiete Deutschlands. In den Vordergrund ihrer Arbeit stellen die Schwaben eine handwerkliche Weinbereitung und eine besondere Betonung des Terroirs. Das Ergebnis sind ungewöhnlich dichte und vielschichtige Kreszenzen mit der ganz persönlichen Handschrift des jeweiligen Winzers. Die Signatur-Weine von „Junges Schwaben“ zeichnen sich durch hervorragende Lagerfähigkeit aus.



Jochen Beurer, Weingut Beurer, Lange Straße 67, 71394 Kernen-Stetten i. R., Tel.: 0 71 514 21 90, Fax: 0 71 51-4 18 78, info@weingut-beurer.de, www.weingut-beurer.de Sven Ellwanger, Weingut Bernhard Ellwanger, Rebenstraße 9, 71384 Weinstadt-Großheppach, Tel.: 0 71 51-6 21 31, Fax: 0 71 51-60 32 09, info@weingut-ellwanger.com, www.weingut-ellwanger.com



Hans Hengerer, Weingut Kistenmacher-Hengerer, Eugen-Nägele-Straße 23-25, 74074 Heilbronn, Tel.: 0 71 31-17 23 54, Fax: 0 71 31-17 23 50, info@kistenmacher-hengerer.de, www.kistenmacher-hengerer.de

Rainer Wachtstetter, Weingut Wachtstetter, Michelbacher Straße 8, 74397 Pfaffenhofen, Tel.: 0 70 46-3 29, Fax: 0 70 46-93 10 00, info@wachtstetter.de, www.wachtstetter.de Jürgen Zipf, Weingut Zipf, Vorhofer Straße 4, 74245 Löwenstein, Tel.: 0 71 30-61 65, Fax: 0 71 30-97 25, weingut@zipf.com, www.zipf.com



MARKT REGIONALER PRODUZENTEN in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und dem Studiengang Food Management sowie der Fachhochschule Heilbronn mit dem Studiengang Weinbetriebswirtschaft bieten die folgenden regionalen Erzeuger ihre Produkte an:

• Schell Schokoladenmanufaktur, Gundelsheim

• Wildspezialitäten aus der Region, Markus Braun aus Löwenstein-Hößlinsülz • Bäckerei Markus Hönnige, Weinsberg

• Ensinger Mineralquellen

• Dorfkäserei Geifertshofen, Bio Heumilchkäserei

• Kaffeehaus Hagen, Heilbronn

• Erlenbacher Ölmühle: kaltgepresste Speiseöle

• naturTalent-Oase Haaghof: verschiedene Schinken vom naturTalent Weideschwein und Salami-Spezialitäten der Hofmetzgerei Hack, Pfedelbach-Windischenbach • Slow Food mit Weideochse vom Limpurger Rind g.U.

• Nudelkontor Klaus Bracher, Teigwaren aus Liebe zur Tradition, Brackenheim • Maier´s Senfmanufaktur, Schorndorf

• Kinder-Sensorik-Parcours

• Marienglas – Glasverkostung mit Gert Müller

Weingut Bernhard Ellwanger GbR

Tradition und Innovation



Mitglied bei Junges Schwaben



Seit 1514 hegen und pflegen die Ellwangers ihre Reben in Großheppach. Grundlage für höchste Qualitäten ist die schonende Arbeit im Weinberg. Daneben sorgen modernste Techniken wie gekühlte Gärung für fruchtige und lebhafte Weine - die traditionelle Maischegärung wiederum für gehaltvolle und sortentypische Rotweine. Neben den traditionellen Sorten Trollinger und Riesling werden auch seltenere Sorten wie Muskat-Trollinger und Sauvignon blanc angebaut. Denn Ingrid, Bernhard, Sohn Sven und Tochter Yvonne haben ihr Hobby zum Beruf gemacht.



www.Weingut-Ellwanger.com

Telefon: 07151-62131

Fax: 07151-603209

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do & Fr. 10-12 und14-18.30 Uhr, Sa 9.30-14 Uhr



Zertifiziert nach Fair Choice, Wein aus kontrolliert nachhaltigem Anbau



