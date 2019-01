Generalversammlung & Mitteldeutscher Weinbautag des Weinbauverbandes Saale-Unstrut e.V.

17.01.19

Die Winzer der Region Saale-Unstrut blicken mit 2018 auf ein Weinjahr der Extreme zurück.



Der außergewöhnlich heiße Sommer und die sehr geringen Niederschläge führten zu einem der zeitigsten Lesestarts in der Geschichte der Weinregion.



Die hohen Qualitäten stellten die Winzer vor neue Herausforderungen, sodass ein außergewöhnlicher Jahrgang in den Kellern der Region heranwächst.



Die Mitglieder des Weinbauverbandes Saale-Unstrut nutzen den Beginn des Jahres traditionell für ihre Generalversammlung. Diese findet 2019 erstmals im Euroville in Naumburg statt. Die Mitgliederversammlung ist zu Beginn des Jahres aber nicht nur für den Rückblick gedacht, sondern vor allem für den Ausblick auf das kommende Jahr. So soll es in diesem Jahr zur Satzungsänderung des Verbandes und damit zur Gründung und anschließenden Wahl der Schutzgemeinschaften für die geschützte Ursprungsbezeichnung Saale-Unstrut und die geschützte geografische Angabe Mitteldeutscher Landwein kommen.



Ab 13.00 Uhr beginnt der Mitteldeutsche Weinbautag mit der Vergabe des Pressepreises 2018 sowie der Auszeichnung der besten Winzerlehrlinge durch die Gebietsweinkönigin Gina Maria Gräfe und den Weinbaupräsidenten Siegfried Boy. Im Anschluss soll es zur Ehrung von Herrn Ksienzyk kommen, der über viele Jahre die Ausbildung der Winzer der Region betreut hat. Siegfried Boy ist nunmehr seit



25 Jahren der Weinbaupräsident des Saale-Unstrut Weinanbaugebietes. Für seine außergewöhnliche und aufopferungsvolle Arbeit für den Weinbau der Region soll auch ausgezeichnet werden.



Die Höhepunkte des Weinbautages füllen die interessanten Vorträge zu den Themen der Bewässerung im Weinbau, den Foodtrends und der Bedeutung für die Weinwirtschaft und einem Vortrag zum Klimawandel in Mitteldeutschland und seinen Auswirkungen auf den Weinbau der Region. Nachfolgend finden sie das vollständige Programm.

