Webasto auf dem Caravan Salon 2017

„Mehr Komfort mit unseren platz- und gewichtsparenden Lösungen“, so lautet das Messemotto von Webasto auf dem diesjährigen Caravan Salon (25. August bis 3. September 2017, Messegelände Düsseldorf). Dazu präsentiert das Unternehmen auf seinem Messestand in Halle 13, Stand A70 vielfältige Lösungen für Reisemobile und Wohnwägen: die praktischen Installationen Aqua View Showermiser und Sinkmiser, den neuen Kühlschrank Isotherm Freeline 115 Elegance, die neuen Easi-Slide Außen-Anschlussdosen von Whale sowie die Webasto Hybrid-Heizlösungen. Mit seinen Produkten bietet das Unternehmen strategische Antworten auf die Herausforderungen des Marktes zu Platz und Gewicht und erhöht gleichzeitig den Komfort für unterwegs.



Neue Trends prägen den Markt der Reisemobile



Aktuell beherrschen zwei Trends den Caravanmarkt: Erstens wird die Zielgruppe jünger und aktiver und weiterhin gibt es viele Camper, die auch im Alter hohen Komfort wünschen. Zweitens nimmt der Anteil der kompakten Kastenwägen stark zu. Das bedeutet, dass der zur Verfügung stehende Bauraum immer kleiner wird. „Der stetig wachsende Wunsch dieser Nutzer nach größtmöglicher Flexibilität ist unser Antrieb,“ sagt Fabian Bez, verantwortlich für das Thermo-Geschäft bei Webasto. Bez ergänzt „Dahingehend passen wir fortwährend unsere Produktentwicklungen an. Immer unter der Prämisse, die Reise für die Camper gleichzeitig so unabhängig und komfortabel wie möglich zu gestalten.“



Webasto Hybridlösung: Mehr Unabhängigkeit als herkömmliche Lösungen



Unterwegs mit Gas zu heizen bringt für den Camper Einschränkungen mit sich. Dies gilt vor allem in Bezug auf Platzverbrauch im knapp bemessenen Stauraum des Fahrzeugs und es bedeutet zusätzliches Gewicht. Webasto bietet hierfür eine intelligente, leistungsstarke Hybrid-Lösung, die neue Unabhängigkeit schafft. Die Lösung kombiniert die dieselbetriebene Webasto Luftheizung (Air Top Evo, wahlweise mit einer Leistung von 4 kW oder 5,5 kW) mit einem Gasboiler für Warmwasser (Leistung von 1,35 kW). Die Hybrid-Lösung kann unterflur verbaut werden, wodurch mehr Stauraum im Innenraum entsteht, und erhöht zusätzlich deutlich den Komfort durch eine leistungsstarke Heizmöglichkeit. Die Gewichtseinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Heizlösungen beträgt über 20 Kilogramm.



Neue Whale Außen-Anschlussdosen mit Easi-Slide Deckel



Das breite Produktportfolio wird mit den neuen Whale Easi-Slide Außen-Anschlussdosen abgerundet. Die Anschlussdosen sind für Wasser-, Elektro- und Gas-Anschlüsse geeignet und bieten somit die größte Vielfalt auf dem Reisemobil-Markt. Die Anschlussdosen sind zudem einfach zu installieren. Ein weiterer positiver Effekt der Neuheit: Der eingebaute Schiebeverschluss beugt dem Klappern während der Fahrt vor.



Kühlschränke von Webasto: Höchste Isolierung und intelligenter Energieverbrauch



Neuheiten präsentiert das Unternehmen auch bei Kühlschränken. Die Isotherm Freeline 115 Elegance ist eine elektrisch effiziente Weiterentwicklung der bewährten Cruise‑Linie. Das Produkt bietet, mit 83 Litern Fassungsvermögen für den Kühlschrankraum und 32 Litern für das Gefrierfach, ausreichend Platz für die Kühlung von Speisen und Getränken unterwegs. Ein besonderes Highlight ist die ECO-Funktion: Ist gerade genügend Strom vorhanden, wird die Kühlenergie gespeichert. Der Energiebedarf des Kühlschranks ist dadurch bei gleichzeitig höchster Isolierung um 35 Prozent niedriger als bei bestehenden Marktlösungen. Ebenfalls neu ist die Isotherm Built-in 16. Der Kühlschrank ist mit seinem 16 Liter umfassenden Platzangebot ideal für kleinere Wohnmobile. Weitere Vorteile: die flexibel einstellbare Temperaturregelung und die Möglichkeit, den Top-Load-Kühlschrank auch von oben zu befüllen. Für den mobilen Bedarf zeigt Webasto die kompakte, portable Reisebox TB 13, die als Kühl- oder Gefrierschrank (13 Liter Fassungsvermögen) genutzt werden kann. Die kompakte Bauweise und die Bodenplatte gewährleisten eine einfache Installation sowie zuverlässige Kühlung auch bei hochsommerlichen Außentemperaturen.



Effizienter Wassereinsatz dank Aqua View Showermiser/Sinkmiser



Mit dem Aqua View Showermiser und Sinkmiser wird Wasserverschwendung unterwegs verringert. Während der Sinkmiser mit wenigen Handgriffen in den Wasserkreislauf der Küchenzeile installiert wird, kommt der Showermiser in der Dusche zum Einsatz. Das Funktionsprinzip der beiden Neuheiten ist denkbar einfach: Sinkmiser und Showermiser leiten das kalte Frischwasser solange in den Frischwassertank zurück, bis das warme Wasser am Wasserausgang angekommen ist.



Die auf dem Caravan Salon ausgestellten Produkte sind in ausgewählten Ländern verfügbar.

Webasto Gruppe

Die Webasto Gruppe ist globaler innovativer Systempartner nahezu aller Automobilhersteller und zählt zu den 100 größten Zulieferern der Branche. In seinen Kerngeschäftsfeldern entwickelt und produziert das Unternehmen Schiebe-, Panorama- und Cabriodächer sowie Thermosysteme. Darüber hinaus befindet sich der Geschäftsbereich E-Solutions & Services für Batteriesysteme und Ladelösungen im Aufbau. Die Webasto Gruppe hat 2016 einen Umsatz von 3,2 Mrd. Euro erwirtschaftet und beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten (davon über 30 Produktionsstandorte). Der Hauptsitz des 1901 gegründeten Unternehmens befindet sich in Stockdorf bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.webasto-group.com

