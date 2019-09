Pressemitteilung BoxID: 767288 (Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Wealthcap startet neuen Publikums-AIF "Wealthcap Immobilien Deutschland 42"

.





Portfolio mit moderner Büroimmobilie in Berlin gesichert

Zwei weitere Investitionsobjekte geplant

Prognostizierte Ausschüttung von 3,5 Prozent p. a.

Beteiligungen ab 10.000 Euro möglich

Geplante Fondslaufzeit von elf Jahren

Breite Diversifikation im Hinblick auf Mieter und Mietlaufzeiten angestrebt





Wealthcap startet den Vertrieb seines neuen geschlossenen Publikums-AIF „Wealthcap Immobilien Deutschland 42“. Der Fonds wird ein Portfolio aus drei modernen, kürzlich sanierten oder neu gebauten Büroimmobilien an führenden deutschen Wirtschaftsstandorten mit hoher Zukunftsfähigkeit umfassen. Die prognostizierte jährliche Ausschüttung beläuft sich auf circa 3,5 Prozent bei einer geplanten Fondslaufzeit bis 2031. Beteiligungen sind ab einem Mindestanlagebetrag von 10.000 Euro, zuzüglich fünf Prozent Agio, möglich.



Zum Start des Fonds ist bereits ein Gebäude in Berlin mit knapp 10.500 Quadratmeter Mietfläche angebunden. Hinzu kommen 169 Pkw-Stellplätze. Die 1996 erbaute Core-Immobilie in der Carnotstraße ist bis Ende 2028 an die IAV GmbH − Ingenieurgesellschaft für Auto und Verkehr − vermietet. Zwei weitere Investitionsobjekte, eines davon in Freiburg, sind geplant und sollen das Portfolio weiter diversifizieren.



„Auch mit unserem aktuellen Fonds setzen wir unsere Strategie bei Immobilienbeteiligungen konsequent fort: Nachhaltig attraktive Gebäude in zukunftsstarken und etablierten Städten wie Berlin und Freiburg mit guten Aussichten hinsichtlich Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung sowie Lebensqualität. Durch unseren bewährten Wealthcap-Auswahlprozess sichern wir, dass die möglichen Objekte unsere hohen Ansprüche hinsichtlich Gebäudequalität, Mikrolage und Mieterstruktur erfüllen“, sagt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap.



Mit dem „Immobilien Deutschland 42" entwickelt Wealthcap das erfolgreiche Konzept der Vorgängerfonds mit mehrdimensionaler Streuung nach Region, Mikrolage und Mieterstruktur weiter. Der neue Publikums-AIF ist Teil einer agilen Investmentplattform von Wealthcap, die Privatkunden sowie institutionellen Investoren, individuelle und zielgruppengerechte Angebote bietet. Der Mitte 2018 aufgelegte „Wealthcap Immobilien Deutschland 41“ ist bereits zu circa 90 Prozent ausplatziert.

