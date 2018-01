WE DO erweitert Führungsteam und präsentiert neue Website

Die Berliner Agentur WE DO communication GmbH GWA geht mit einem erweiterten Führungsteam und neuer Website ins Jahr 2018. Philipp Reimann wechselt von der Agentur Butter zu WE DO. Hier leitet er ab sofort die Beratung. Anja Diezel und Daniel Zimniak steigen intern zu Kreativdirektoren auf. Gleichzeitig hat die Website www.we-do.com einen Relaunch erhalten.



Zum Jahreswechsel 2017/18 hat Philipp Reimann die Beratungsleitung übernommen. Er verantwortet die strategische Kundenberatung und entwickelt Kampagnen und aktivierende Kommunikationslösungen. Er berichtet an WE DO-Gründer und Geschäftsführer gregor c. blach und Geschäftsführerin Ina von Holly. Philipp Reimann kommt von der Kreativagentur BUTTER, wo er am Standort Berlin knapp zwei Jahre als Campaigning Director für die Konzeption, Planung und Kampagnenführung von Wahlkämpfen sowie politische und gesellschaftliche Kommunikationskampagnen verantwortlich war. Zuvor hatte er sieben Jahre bei der globalen Netzwerkagentur Edelman Unternehmen, Marken, Verbände und Regierungsorganisationen beraten und das deutsche Public-Affairs-Angebot mitaufgebaut.



Komplettiert wird die neue Führung durch die beiden Kreativdirektoren:

Anja Diezel, seit 2010 bei WE DO, arbeitete zuletzt als Teamleitung Art Direction wird CD Art. Davor arbeitete sie bei Zum goldenen Hirschen als Art Direktorin. Daniel Zimniak steigt vom Senior Texter & Konzeptioner auf zum CD Text. Er ist seit 2015 Teil des Agenturteams. Davor arbeitete er für A&B One, Zum goldenen Hirschen und DDB.



Gleichzeitig hat die Homepage we-do.com pünktlich zum Jahreswechsel einen Relaunch erlebt. Die Entwicklung und Umsetzung der Website wurde inhouse durch das Team von WE DO interactive unter der Führung von Christoph Franz realisiert. Ziel war neben der Content-orientierten Gestaltung das responsive Design. Besucher erfahren mehr über Arbeit, Ethos und das Team von WE DO. Dank des eingebundenen Instagram-Accounts gibt es jetzt auch neue Einblicke in den Agenturalltag.

WE DO communication GmbH

Die Agentur gestaltet aktivierende Kommunikation für Institutionen, Unternehmen und Marken und konzipiert Kampagnen, die Zielgruppen durch Dialog- und Mitmachangebote einbeziehen. Das 360-Grad-Angebot umfasst neben Werbung und Design, PR und Social Media, Interactive und Events. Bekannt wurde die im Jahr 2002 gegründete WE DO communication GmbH GWA mit Sitz in Berlin durch die mehrfach preisgekrönten Kampagnen für die Wissenschaftsjahre der Bundesregierung (Einsteinjahr und Informatikjahr) - 2005 wurde WE DO beim Politikaward als "Agentur des Jahres" ausgezeichnet und ist seit 2009 Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA. Unter anderem vertrauen folgende Kunden WE DO: Berlin Partner, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), die Initiative "SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht", Volkswagen, Vodafone und die Messe Berlin. Derzeit beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen 30 MitarbeiterInnen.

