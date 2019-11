Pressemitteilung BoxID: 776059 (WE DO communication GmbH)

Ina von Holly in GWA-Vorstand gewählt

WE DO-Geschäftsführerin Ina von Holly ist neues Mitglied im GWA-Vorstand. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt: Berlin und der Osten Deutschlands. WE DO communication ist seit 10 Jahren Mitglied im Gesamtverband der Kommunikationsagenturen.



Die Mitglieder des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen (GWA) haben gewählt: Ina von Holly, Geschäftsführerin von WE DO communication, ist neues Mitglied im GWA-Vorstand. Als Regionalvertreterin für Berlin und den Osten Deutschlands ist sie u.a. für die Vernetzung der regionalen Mitgliedsagenturen und die Entwicklung der Agenturstandorte zuständig.



„Ich freue mich auf die Vorstandsarbeit mit diesem tollen Team und darauf, neue Impulse für den Agenturstandort Berlin zu setzen“, sagt Ina von Holly. „Herzensanliegen sind für mich darüber hinaus die Themen Frauen in Führungsposition, kulturelle Vielfalt und Nachwuchs, denen ich im GWA mehr Gewicht, eine größere Sichtbarkeit und Mitsprache geben möchte.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (