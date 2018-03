Grün in die Stadt: WE DO gestaltet Förder-Check für Kommunen

Mit einem neuen Förder-Check unterstützt die Initiative „Grün in die Stadt“ jetzt kommunale Entscheider, das für sie passende Bundes-, Landes- oder auch EU-Förderprogramm zur Grünentwicklung in ihrer Stadt schnell und einfach zu finden. WE DO entwickelte das Konzept und setzte die Website www.gruen-in-die-stadt.de um. Die Berliner Agentur hatte den verantwortlichen Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) im Agenturpitch mit der Förder-Check-Idee überzeugt und setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit für diesen fort.



„Eine vergleichbare Seite, auf der alle Förderprogramme aufgeführt sind, gibt es unseres Wissens nach in dieser Form noch nicht und wir betreten damit auch ein Stück Neuland“, unterstreicht BGL-Vizepräsident Eiko Leitsch. Initialzündung war das im vergangenen Jahr erstmals aufgelegte Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, für das Bund und Länder rund 100 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stellen. „Urbanes Grün ist ein wichtiger Standortfaktor und gewinnt auch angesichts des Klimawandels immer mehr an Bedeutung. Das Portal soll mit erfolgreich umgesetzten Förderbeispielen auch anderen Kommunen Mut machen und inspirieren, selbst Projekte anzugehen“, sagt WE DO-Geschäftsführerin Ina von Holly.



Auf einer Deutschlandkarte sehen Antragssteller die für sie passenden Förderprogramme. Für jedes Bundesland und jedes Programm finden sich aktuelle und spezifische Informationen zu den Voraussetzungen und geförderten Maßnahmen, ebenso wie die Antragsformulare.



WE DO hat bereits in der Vergangenheit für den BGL gearbeitet. 2016 und 2017 wurde auf die positiven Aspekte von Stadtgrün mit einem „Pop-up-Park“ in einer bundesweiten Roadshow in mehr als 20 Städten aufmerksam gemacht. Dieser temporäre Park verwandelte für jeweils einen Tag zentrale, oft graue Plätze in grüne Stadtoasen. Das hohe Interesse der Kommunalpolitik am Thema Stadtgrün erhält mit dem Förder-Check nun eine praktische Unterstützung.



Das beteiligte Projektteam bei WE DO:

Beratung: Karsten Neumann, Julia Ackermann

Redaktion: Sebastian Scherer, Patrizia Barth

Kreation: Anja Diezel, Bastian Ötken

Interactive: Christoph Franz



Über die Initiative „Grün in die Stadt“: „Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Die Initiative bündelt Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns und den passenden Fördermöglichkeiten. Sie wendet sich als Dialog- und Austauschplattform an alle Interessierten. Kommunale Entscheidender werden zugleich unterstützt, die für sie passenden Förderprogramme schnell und unkompliziert zu finden.

WE DO communication GmbH

Die Agentur gestaltet aktivierende Kommunikation für Institutionen, Unternehmen und Marken und konzipiert Kampagnen, die Zielgruppen durch Dialog- und Mitmachangebote einbeziehen. Das 360-Grad-Angebot umfasst neben Werbung und Design, PR und Social Media, Interactive und Events. Bekannt wurde die im Jahr 2002 gegründete WE DO communication GmbH GWA mit Sitz in Berlin durch die mehrfach preisgekrönten Kampagnen für die Wissenschaftsjahre der Bundesregierung (Einsteinjahr und Informatikjahr) - 2005 wurde WE DO beim Politikaward als "Agentur des Jahres" ausgezeichnet und ist seit 2009 Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA. Unter anderem vertrauen folgende Kunden WE DO: Berlin Partner, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), die Initiative "SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht.", Volkswagen, Vodafone und die Messe Berlin. Derzeit beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen 30 MitarbeiterInnen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren