Fluchtgeschichten: WE DO produziert finalen Spot für Anti-Rassismus-Kampagne des Berliner Ratschlags für Demokratie

Es ist die Geschichte eines Neuanfanges in Deutschland – der nicht Moders Entscheidung war. Der Iraker ist im Krieg aufgewachsen, vier Mal in seinem Leben geflüchtet. Vor Bomben und Unterdrückung. Die Geschichte des Arztes, der jetzt in Berlin lebt, ist der dritte Spot der Kampagne „Berliner #Fluchtgeschichten“, initiiert vom „Berliner Ratschlag für Demokratie“. In den bisherigen Spots sprechen Prominente die Geschichten von Moder und zwei weiteren Geflüchteten und geben so jenen Menschen eine Stimme, denen viel zu oft nicht zugehört wird. „Die Kampagne wirkt gefährlichen gesellschaftlichen Entwicklungen entgegen, indem sie Fake News und Hate Speech authentische Geschichten entgegensetzt“, sagt gregor c. blach, WE DO-Gründer und -Geschäftsführer. „Die Geflüchteten sind nicht freiwillig hier – sie haben alles verloren. Das muss ins Bewusstsein aller Menschen gerückt werden.“



Beim dritten Spot wirken mit: der Polizeipräsident Klaus Kandt, die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, der Schauspieler Robert Schupp, die Schauspielerinnen Caro Cult und Taneshia Abt sowie der Sänger Adesse und die Sängerin Lary.



Ebenfalls veröffentlicht wurde ein kurzer Dokumentationsfilm. Im November trugen Prominente und Berliner Persönlichkeiten unangekündigt an öffentlichen Plätzen in der Hauptstadt Geschichten von Geflüchteten vor, um einen Bruch im Alltag der Passanten zu erzeugen und zum Nachdenken anzuregen. In der U-Bahn-Station Alexanderplatz lasen Sängerin Jocelyn B. Smith und Rap-Journalistin Jule Wasabi, in der Markthalle 9 nahmen Komiker Kurt Krömer und Moderatorin Magdalena Bienert Platz, im Kino Delphi LUX sprachen Doro Zinke (DGB) und „Abendschau“-Redaktionsleiterin Gabriele von Moltke. In der Mall of Berlin traten Uwe-Karsten Heye, Gründungsmitglied des Vereins „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland“ und nochmals Wasabi auf.



Die drei Spots und die Dokumentation des Lesetages finden Sie hier: http://bit.ly/2DZ1Opf.



Die ersten beiden Kampagnen-Spots liefen im Januar auch auf allen Leinwänden der Berliner Kinogruppe Yorck.



Über den Berliner Ratschlag für Demokratie: Der Berliner Ratschlag für Demokratie versteht sich als ein breites Bündnis der demokratischen, bürgerlichen und zivilen Gesellschaft. Er wirbt bis hinein in die Mitte der Gesellschaft für die zentralen Merkmale der demokratischen Stadtkultur in Berlin: für Demokratie, für Vielfalt und für Respekt. Der Ratschlag wurde im Januar 2008 gegründet - auf Initiative von Renè Gurka (damals Berlin Partner GmbH), Dagmar Reim (Intendantin rbb), Prof. Klaus Staeck (Präsident der Akademie der Künste) und Dr. Heidi Knake-Werner (damals Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales). Heute sind zum Beispiel auch die Polizei Berlin und Hertha BSC involviert. Mehr unter www.berlinerratschlagfuerdemokratie.de. „Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland" verantwortet die Projektgeschäftsstelle für den Berliner Ratschlag für Demokratie.

