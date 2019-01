Warnstreiks im Raum Göppingen am heutigen Donnerstag weitere Streikaktionen in der kommenden Woche zu befürchten

31.01.19

Am heutigen Donnerstag legten die Busfahrer der Firmen OVG und Omnibus Sihler auf Aufforderung von Verdi im Kreis Göppingen die Arbeit nieder. Betroffen waren bei winterlichen Temperaturen und Schneefall viele Schüler, Pendler und ältere Menschen. Etliche waren trotz Ankündigung vom Streik in der Eiseskälte überrascht und konnten sich nicht mehr um alternative Beförderungsmöglichkeiten kümmern.



Für Donnerstag, 7. Februar, ist die zweite Runde der Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe Baden-Württembergs angesetzt. Um für die neue Verhandlungsrunde Druck aufzubauen, werden von Verdi für die kommende Woche weitere Streiks in verschiedenen Landkreisen in ganz Baden-Württemberg geplant. Der WBO warnt daher schon jetzt vor Busausfällen im ganzen Land: „Wir hoffen auf ein Einsehen der Gewerkschaft, nicht zu Lasten der Bevölkerung und insbesondere der Kinder im Schülerverkehr weitere, unnötige Streikmaßnahmen durchzuführen.“, so Yvonne Hüneburg, stellvertretende Geschäftsführerin des WBO. „Der Termin für weitere Verhandlungen steht, es ist daher völlig unnötig, bei Temperaturen teils weit unter dem Gefrierpunkt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Fahrgäste auszutragen.“



Hintergrund: Freitag, 18. Januar 2019 fanden in Böblingen Auftaktgespräche zwischen den Tarifpartnern im privaten Omnibusgewerbe Baden-Württembergs statt. Im Rahmen dieser ersten Runde forderte die Gewerkschaft Verdi 5,8 % mehr Lohn unter Bezugnahme auf die Bezahlung bei öffentlichen Verkehrsunternehmen. Der WBO lehnte diese Forderung unter Hinweis auf die nicht vergleichbare Situation der privaten im Vergleich zu den öffentlichen Verkehrsunternehmen ab. Öffentliche Unternehmen sind durch eine Käseglocke vor Wettbewerb geschützt, die privaten Omnibusunternehmen müssen sich hingegen in einem hart umkämpften ÖPNV-Markt behaupten. Bei einer Teuerungsrate von nur 1,9 Prozent in 2018 (Dezember: 1,7 Prozent) und stagnierenden Einnahmen der Busunternehmen sind 5,8 % mehr Lohn bei einer Tarifvertragslaufzeit von nur 12 Monaten aus Sicht des WBO schlicht nicht finanzierbar.

