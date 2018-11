Dieselpreisexplosion und Versorgungsengpässe bereiten Busunternehmen Sorgen

13.11.18

Unter der derzeitigen Preisexplosion beim Dieselkraftstoff leiden nicht nur Pkw-Besitzer. Zunehmend stehen die privaten Omnibusunternehmen unter Druck, auch weil teilweise wegen Nachschubmangel der Sprit fehlt und die Tanks auf den Betriebshöfen leer sind. „Seit Sommer letzten Jahres ist der Dieselpreis um ca. 25% gestiegen. Bei einem Gesamtkostenanteil von 15% im Stadt-, 20% im Regional- und 25% im Auftragsverkehr schlägt der Kraftstoffpreis enorm auf die laufenden Ausgaben der Unternehmen durch.“, so WBO-Geschäftsführer Dr. Witgar Weber. Und weiter: „Viele Omnibusbetriebe im ÖPNV haben Verträge, bei denen Preissteigerungen erst im Folgejahr eingerechnet und damit berücksichtigt werden. Dies bedeutet, die Unternehmen bleiben momentan auf den extremen Preissteigerungen sitzen.“ Dies wird zunehmend zum Problem.



So sieht das auch Eberhard Geiger vom Omnibusverkehr Göppingen, OVG: „Auch wir leiden unter der Zwischenfinanzierung für Treibstoff. Allerdings kommt bei uns noch der Kraftstoffmangel hinzu. Unsere Tanks auf dem Betriebshof sind leer, die Händler können nicht mehr liefern, wir sind gezwungen, unsere Busse an regulären Tankstellen zu befüllen. Das sind hohe zusätzliche Kosten, die in keiner Kalkulation auftauchen, wir wissen noch nicht, ob und wie wir das finanziell auffangen können.“ Nicht nur er leidet unter dem Versorgungsengpass, auch bei vielen anderen Busunternehmen sind die Betriebstankstellen leer. Hier sieht der WBO Handlungsbedarf auf Seiten der Vertragspartner und damit auf Seiten der Aufgabenträger. Durch Vorauszahlungen auf kommende Nachzahlungen kann dieser Zustand abgemildert werden. Dies würde die betroffenen Omnibusunternehmen zumindest kurzfristig finanziell entlasten, was aktuell dringend nötig ist. Wie sich die weitere Entwicklung des Dieselpreises darstellt, ist offen. Die Androhung der erdölexportierenden Länder, Fördermengen zu verringern, lässt hier allerdings nichts Gutes vermuten, weshalb eine Problemlösung im Verhandlungswege umso dringender angezeigt ist.

