29. Fahrertag des WBO: "Sicher und unfallfrei" - Wertschätzung des Fahrpersonals mit Ehrungen und Vorträgen

29.11.18

Im Rahmen der Jahrestagung des WBO die Ehrung der Fahrerinnen und Fahrer, die mindestens fünf Jahre unfallfrei ihr Fahrzeug durch den täglichen Strudel des Straßenverkehrs gesteuert haben, statt. „Sicher und unfallfrei“ lautet nicht nur das Motto der Veranstaltung in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle, sondern ist auch die Überschrift über den Urkunden für fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Jahre unfallfreies Fahren.



153 Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Baden-Württemberg wurden dieses Jahr mit der begehrten Auszeichnung geehrt, exakt 100 von ihnen konnten diese persönlich in Empfang nehmen. Neben der Urkundenverleihung stand auch die Verlosung und Verleihung von vielen begehrten Preisen auf dem Programm. Der Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann, FDP, zog unter Aufsicht die Zettel mit den Namen aus der Losbox und überreichte persönlich die Preise an die glücklichen Gewinner.



Nicht nur aktive Busfahrer standen im Fokus der Veranstaltung. Insbesondere die weiblichen Fahrkräfte wurden geehrt. Hier möchte der WBO ein Zeichensetzen, dass gerade in der Männerdomäne „Busfahrer“, auch für Frauen sehr gute und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen.



Ein ganz besonderes Augenmerk lag auf dem Fahrernachwuchs. 41 Azubis zur Fachkraft im Fahrbetrieb der Berufsschule in Ehingen bei Ulm standen auf der Bühne und wurden mit viel Applaus bedacht.



Mittelständische Busunternehmen mit ihren Fahrerinnen und Fahrern sind eine wichtige Säule des Nahverkehrs in Baden-Württemberg. Ohne ihr Engagement und den täglichen Einsatz am Lenkrad gäbe es keinen flächendeckenden ÖPNV im Land. Durch das Ausscheiden vieler Fahrerinnen und Fahrer in den Altersruhestand zeichnet sich längst ein kommender Fahrermangel ab. Der WBO und seine Mitgliedsunternehmen nehmen daher den Fahrertag als Anlass, die Arbeit am Steuer zu würdigen und das Image des Busfahrers in der Öffentlichkeit zu verbessern.

(lifePR) (