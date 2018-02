OTTO und bonprix entscheiden sich für WAVEMAKER

Wavemaker gewinnt den Pitch um die Mediaetats des Hamburger Online-Händlers OTTO und des Modeanbieters bonprix. In einem mehrstufigen Auswahlprozess konnte sich Wavemaker erfolgreich durchsetzen. Das Auftragsvolumen für die beiden umsatzstarken Unternehmen der Otto Group liegt im mehrstelligen Millionenbereich. Durch die künftige Zusammenarbeit mit der Agentur über alle Kommunikationskanäle hinweg sollen unter anderem verstärkt Synergieeffekte unter dem Dach der Otto Group genutzt werden.



„Wir haben durch die genaue Analyse von Marke, Markt und Konsumentenverhalten ein tiefes Verständnis für die Marken OTTO und bonprix entwickeln können und dadurch im Pitch-Prozess mit dem richtigen Verhältnis von Media, Content und Data punkten können,“ so Christian Genkel, Chief Strategy Officer (CSO) bei Wavemaker.



„Dass sich OTTO und bonprix für uns entschieden haben zeigt, dass wir mit der Neuausrichtung der Agentur auf dem richtigen Weg sind,“ freut sich Sebastian Hupf, CEO von Wavemaker, über den erfolgreichen Pitch. „Kern dieser Neuausrichtung ist es, unseren Kunden durch einen konsequent am Kaufentscheidungsprozess orientierten Ansatz in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen Wachstum zu ermöglichen.“

WAVEMAKER GmbH

WAVEMAKER ist eine globale Media-, Content- und Technologie-Agentur, die im Juni 2017 aus dem Zusammenschluss von MEC und Maxus entstanden ist. Angetrieben von der Vielfalt der Purchase Journey und von ihrer Entschlüsselung versteht sich WAVEMAKER als "Future Makers" und hilft Kunden, das Verhalten auf dieser Journey in smarte Entscheidungen und relevante Kommunikation umzusetzen.



Das Leistungsspektrum von WAVEMAKER umfasst Kommunikationsberatung, Consulting, Media- & Kommunikationsstrategie, Mediaplanung/-optimierung, Research & Analytics und Creative Solutions (Live, Social Media, Influencer, Mobile etc.). WAVEMAKER integriert MEDIA - CONTENT - TECHNOLOGY zum besten Operating System für den Kunden. Die zur GroupM (WPP) gehörende Kommunikationsagentur ist in Deutschland mit insgesamt 580 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin vertreten. Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) ist Sebastian Hupf.



