Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht Westworld für iOS und Android

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute Westworld im App Store und bei Google Play. Die innovative Mobilgeräte-Simulation ist inspiriert von der populären neuen Originalserie von HBO. Das Spiel wurde von WB Games San Francisco in Zusammenarbeit mit Kilter Films produziert, den Schöpfern und Produzenten der Serie Westworld, und von Behaviour Interactive entwickelt. Spieler übernehmen im verlockenden Universum von Westworld die Rolle eines neu eingestellten Delos-Mitarbeiters mit Zugriff auf die Delos Park Training Simulation (DPTS).



Die Handlung des Spiels Westworld wurde von den Autoren der Serie verfasst und enthält bekannte Charaktere wie Bernard, Dolores, Maeve und viele mehr. Die Spieler tauchen somit in eine Welt ein, die bereits viele Millionen in ihren Bann gezogen hat. Die Spieler steuern alle Aspekte des Betriebs im Westworld-Park, einschließlich der Fertigung, Verwaltung und Verbesserung von Hosts sowie der Befriedigung vielfältigster Besucherwünsche. Der Inhalt des Spiels bezieht sich auf die erste Staffel der Serie. Um eventuelle Spoiler zu vermeiden, werden zusätzliche Inhalte aus der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel erst erscheinen, sobald sie in der Serie selbst ausgestrahlt wurden.



„Wir sind begeistert davon, wie die Spieler von Westworld erleben können, was es heißt, einen komplexen Erlebnispark hinsichtlich menschlicher Wünsche und künstlicher Lebensformen zu verwalten“, sagt Jonathan Knight, Vizepräsident und Studioleiter bei WB Games San Francisco. „Das Spiel stützt sich auf eine fesselnde, entfaltende Erzählung und vielschichtige Spielerfahrungen, während es gleichzeitig leicht zugänglich und intuitiv in der Handhabung bleibt.“



Die Geschichte von Westworld wird durch die neuartige Kombination aus Konstruktions- und Verwaltungselementen mit der aus Rollenspielen (RPGs) bekannten Charakterentwicklung erzählt. Der Spielverlauf entwickelt sich auf zwei Ebenen: Auf der Oberfläche befindet sich die Western-Welt, die die Besucher erleben, einschließlich vieler berühmter Orte und einer Vielzahl an Hosts. Unter der Erde befindet sich die High-Tech-Einrichtung von Delos, in der Hosts hergestellt, repariert und verbessert sowie neue Einrichtungen eingeführt werden, die den Parkbetrieb optimieren.



Über eine Benutzerschnittstelle, die von den verwendeten Tablets der Techniker aus der Serie inspiriert wurde, können Spieler von Westworld auf eine große Anzahl von Host-Funktionen und -Modifikationen zugreifen. Genau wie in der Serie verläuft dabei nicht immer alles wie geplant. Hosts können von Gästen, die mit dem Service unzufrieden sind, eliminiert werden. Je länger Hosts im Einsatz sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlfunktion. Fehlfunktionen können jedoch in der Kritischen Analyse über ein Minispiel auf Frage-und-Antwort-Basis ausgebessert werden. Dank der farbenfrohen, hoch stilisierten Grafik und dem geistreichen Humor kommen sowohl die Fans der Serie als auch Spieler von RPG-Simulationen auf ihre Kosten.



Weitere Informationen findest du unter http://www.westworldmobile.com/.

