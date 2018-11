Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und die LEGO Group kündigen an: The LEGO® Movie 2 Videogame

27.11.18

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und die LEGO Group kündigen heute The LEGO® Movie 2 Videogame an, das von der lange erwarteten Fortsetzung The LEGO® Movie 2 von Warner Bros. Pictures und Warner Bros. Animation Group inspiriert wurde. The LEGO® Movie 2 Videogame erscheint 2019 für Nintendo Switch™, PlayStation®4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich der Xbox One X sowie für PC – parallel zum Film und einer Kollektion von Toy-Sets für The LEGO® Movie 2.



Basierend auf den Ereignissen in The LEGO® Movie 2 haben außerirdische Invasoren Steinstadt zerstört. Jetzt müssen Emmet, Lucy und eine Menge Heldencharaktere ihre Welt zurücklassen und ihre Freunde aus den Klauen der merkwürdigen Einwohner des Systar Systems befreien.



„The LEGO® Movie 2 Videogame ist vollgepackt mit beliebten und aufregenden neuen Charakteren, mysteriösen Schauplätzen und Action aus der Fortsetzung und dem originalen Blockbuster The LEGO® Movie. Es schickt Kinder auf ein wildes Abenteuer, in dem sie das Universum erkunden können“, sagt Arthur Parsons, Head of Design, TT Games Publishing. „Die Spieler müssen auf der Suche nach seltenen Gegenständen, Materialen und Werkzeugen die Sterne durchkämmen, um ihre Sammlung zu vervollständigen und den Helden bei ihrer Reise durch das LEGO® Universum helfen. Dabei erleben sie eine große Vielfalt an großartigen Umgebungen, verrückten Fahrzeugen und unglaublichen Kreaturen.“



„The LEGO® Movie 2 Videogame ist ein einzigartiges Erlebnis voller fantastischer Charaktere und Abenteuer in einer offenen Welt, das großen Wert auf kreative Lösungen für Puzzles und das Bauen im Universum des Films legt“, sagt Sean William McEvoy, VP Digital Games & Apps, The LEGO Group. „LEGO® Fans aller Altersgruppen werden Spaß beim Erschaffen ihrer eigenen Welt haben, wenn sie mithilfe von Werkzeugen Straßen ziehen, die Landschaft verändern, Bauwerke errichten und so weitere Belohnungen und Missionen freischalten.“



Über TT Games



TT Games, ein Tochterunternehmen von Warner Bros. Entertainment Inc., ist die Entwicklungsgruppe hinter den Hitfranchises der LEGO® Videospiele wie LEGO® Batman™, LEGO® Star Wars™, LEGO® Harry Potter™, LEGO® Marvel Super Heroes und LEGO® Indiana Jones™, sowie den beliebten Titeln LEGO® Marvel’s Avengers, LEGO® Jurassic World™, LEGO® Worlds und vielen mehr, von denen bis heute zusammen weltweit über 180 Millionen Einheiten verkauft wurden. TT Games umfasst die Spieleentwickler aus dem Vereinigten Königreich Traveller's Tales, TT Fusion, TT Games Brighton und Playdemic und richtet sein Augenmerk insbesondere auf Spiele höchster Qualität – für Konsolen, Handhelds, mobile Geräte und PC, mit der Zielgruppe junge Spieler und ihre Familien. Zusätzliche Informationen über TT Games gibt es auf www.ttgames.com.



Über The LEGO Group



Bei der LEGO Group handelt es sich um ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Billund in Dänemark und großen Standorten in Enfield, USA, London, Vereinigtes Königreich, Shanghai, China und Singapur. Gegründet im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen und basierend auf dem legendären LEGO® Stein, ist LEGO einer der weltweit größten Hersteller von Spielmaterialien. Der Unternehmensleitsatz lautet: „Nur das Beste ist gut genug“. So hat sich das Unternehmen der Förderung von Kindern verschrieben und möchte die Baumeister von morgen mit kreativem Spielen und Lernen inspirieren und ihnen die Möglichkeit zur Entfaltung bieten. LEGO Produkte werden weltweit verkauft und können unter www.LEGO.com virtuell erkundet werden. Weitere Neuigkeiten von The LEGO Group, Informationen über unsere Geschäftsergebnisse und unser verantwortliches Handeln finden Sie auf: http://www.LEGO.com/aboutus



Über The LEGO® Movie 2



Die lange erwartete Fortsetzung The LEGO® Movie 2 des von der Kritik gefeierten Kassenschlagers, mit dem alles begann, wird am 7. Februar 2019 veröffentlicht. Sie vereint die Helden der Steinstadt in einem brandneuen actionreichen Abenteuer, in dem sie ihre geliebte Stadt retten müssen. Vor fünf Jahren war alles noch großartig, doch nun stehen die Bürger vor einer neuen riesigen Bedrohung: LEGO® DUPLO® Invasoren aus dem Weltall, die alles schneller zerstören, als es wieder aufgebaut werden kann. Der Kampf gegen die Invasoren und die Wiederherstellung der Harmonie im LEGO® Universum wird Emmet, Lucy, Batman und ihre Freunde in weit entfernte, unerforschte Welten verschlagen, einschließlich einer seltsamen Galaxie, in der alles ein Musical ist. Ihr Mut, ihre Kreativität und ihre meisterhaften Baufertigkeiten werden auf die Probe gestellt und sie müssen beweisen, wie einzigartig sie wirklich sind.



The LEGO® Movie 2 – im US Original mit Chris Pratt, Elizabeth Banks, Tiffany Haddish, Will Arnett, Stephanie Beatriz, Charlie Day, Alison Brie, Nick Offerman, Maya Rudolph. Der Regisseur ist Mike Mitchell, das auf LEGO® Baustein-Spielzeugen basierende Drehbuch stammt von Phil Lord & Christopher Miller. Der Film wird produziert von Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller Roy Lee und Jinko Gotoh. Ausführende Produzenten sind Jill Wilfert, Keith Malone, Matthew Ashton, Chris McKay, Zareh Nalbandian, Ryan Halprin, Will Allegra und Chris Leahy. Patrick Marc Hanenberger ist der Produktionsdesigner und Claire Knight die Cutterin. Die Musik wurde von Mark Mothersbaugh komponiert. Trisha Gum ist die Animationsregisseurin. Eine Warner Bros. Pictures und Warner Animation Group Präsentation in Zusammenarbeit mit LEGO System A/S, eine Rideback/Lord Miller/Vertigo Entertainment Produktion. The LEGO® Movie 2 wird von Warner Bros. Pictures vertrieben.



THE LEGO MOVIE 2 Videogame software © 2019 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations and the MINFIGURE are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2019 The LEGO Group. THE LEGO MOVIE 2 © & ™ DC Comics, Warner Bros. Entertainment Inc., & The LEGO Group. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.



BATMAN and all related characters and elements © & ™DC Comics WBIE LOGO, WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)

