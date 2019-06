Pressemitteilung BoxID: 755584 (Warner Bros Entertainment GmbH)

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO® Group und Lucasfilm kündigen LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga an

Spieler erleben in einem noch nie dagewesenen, brandneuen LEGO® Videospiel ihre Lieblingsmomente aus allen neun Filmen der Star Wars™ Saga

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm kündigen LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga an, ein brandneues Videospiel, in dem Spieler unvergessliche Momente und unaufhörliche Action aus der fantasievollen LEGO® Perspektive erleben. LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga ist das größte LEGO® Star Wars™-Spiel mit allen neun Filmen der Skywalker-Saga, einschließlich dem mit Spannung erwarteten Abschluss der Serie – Star Wars™: Der Aufstieg Skywalkers. Das Spiel wird im Jahr 2020 veröffentlicht und lässt Spieler in die umfangreiche Saga eintauchen und bietet ihnen die Freiheit, Hunderte von Charakteren und Fahrzeugen zu kontrollieren und ihre eigene einzigartige Reise durch die Galaxis zu erleben.



LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga wird von TT Games in Zusammenarbeit mit dem Team von Lucasfilm Games entwickelt und durch Warner Bros. Interactive Entertainment herausgegeben. Es wird für die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich der Xbox One X, Nintendo Switch™, PlayStation®4 und PC veröffentlicht.



Freunde und Familie können sich in ihren Lieblingsfilm der Saga stürzen und unvergessliche Momente von Star Wars™ wiedererleben – neu konzipiert mit dem Spaß und Humor von LEGO®. Spieler können mit Star Wars™: Die dunkle Bedrohung ganz am Anfang beginnen, mit Star Wars™: Eine neue Hoffnung die originale Trilogie erleben oder sich direkt in Star Wars™: Die letzten Jedi oder Star Wars™: Der Aufstieg Skywalkers stürzen, die beide ihr LEGO® Star Wars™ Spieldebüt feiern. Von der Wüste von Geonosis über die Sümpfe von Dagobah bis hin zu den Schneefeldern der Starkiller-Basis werden Spieler die Möglichkeit haben, jeden Planeten jederzeit und in beliebiger Reihenfolge zu besuchen. Die gesamte Galaxis steht zum Erforschen und Spielen zur Verfügung!



„LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga kennzeichnet unsere Rückkehr zum Franchise, das die LEGO® Videospiel-Serie ins Leben gerufen hat. Das Spiel wird Fans eine brandneue LEGO® Star Wars-Erfahrung mit vollständiger Freiheit zum Erkunden der Galaxis von LEGO® Star Wars liefern“, sagt Tom Stone, Managing Director von TT Games Publishing. „Es war ein absolutes Vergnügen, Teil der Veröffentlichung des originalen LEGO® Star Wars-Spiels zu sein und es ist gleichermaßen aufregend, die Serie weiterzuführen und bei der Schaffung eines neuen Zeitalters der LEGO® Star Wars-Spiele zu helfen.“



LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga umfasst das vielseitigste Charakteraufgebot aus spielbaren Charakteren in der LEGO® Star Wars™-Serie mit den größten Legenden aus jeder Ära der Skywalker-Saga. Spieler können die Mächte des Bösen in der Rolle ihrer Lieblingscharaktere bekämpfen – einschließlich Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und eine Legion anderer Helden – oder sich für die dunkle Seite entscheiden und als Darth Vader, Imperator Palpatine, Kylo Ren und viele mehr spielen. Außerdem stehen die besten Fahrzeuge der Galaxis zur Verfügung: Spieler können in den Millennium Falcon springen, um mit Lichtgeschwindigkeit imperialen Raumschiffen zu entkommen, Erste Ordnung TIE Fighter in X-Wings der Rebellion bekämpfen oder auf Tatooine an Podrennen teilnehmen.



„Mit dem Ende der Skywalker-Saga wollten wir Fans die ultimative Star Wars-Videospielerfahrung mit dem einzigartigen Humor und Charme von LEGO® bieten“, sagt Douglas Reilly, Vice President, Lucasfilm Games. „LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga wird in einer epischen Vereinigung aller neun Filme der Saga alle unvergesslichen und noch unentdeckten Star Wars-Abenteuer ins Leben rufen, während Fans den Abschluss dieses Kapitels in Star Wars feiern.“



„Wir freuen uns sehr, mit diesem eindrucksvollen neuen Spiel das 20-jährige Erbe von LEGO® Star Wars fortzuführen, in dem Kinder und Familien zusammen die Galaxis erforschen können“, sagt Sean McEvoy, Vice President, Digital Games, The LEGO® Group. „LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga enthält eine außerordentliche Menge an Inhalten und ist ein einfacher Einstieg in die Galaxis von Star Wars, mit all der Unterhaltung und unvergesslichem Spielspaß, die LEGO Spiele attraktiv für Spieler aller Altersgruppen machen.“



Mehrere Generationen von Spielern auf der ganzen Welt erfreuen sich bereits an LEGO Star Wars™-Videospielen mit über 50 Millionen verkauften Kopien.



Weitere Informationen zu LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga gibt es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

